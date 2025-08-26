Зеленський заявив про майданчики, де можуть відбутися наступні переговори з Росією
- Президент Зеленський заявив про можливі майданчики для наступних мирних переговорів з Росією, включаючи Туреччину, країни Затоки та Європи.
- Зеленський підкреслив важливість тиску на Росію, включаючи санкції та тарифи, для завершення війни.
Президент України згадав про наступний раунд мирних переговорів з країною-агресором. За його словами, очікуються контакти з низкою країн, які можуть стати майданчиками для розмови з росіянами.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.
Що президент сказав про мирні переговори?
Володимир Зеленський запевнив, що з української сторони все готово, аби закінчити війну. Потрібно лише, щоб це підтвердили партнери. Надалі все залежатиме від волі лідерів світу, передусім від США, щоб тиснути на Кремль.
Зараз на тижні будуть контакти з Туреччиною, будуть контакти з країнами Затоки, з країнами Європи, які можуть бути майданчиками для розмови з росіянами,
– сказав український лідер.
Він наголосив на важливості нового тиску на країну-агресора. "Санкції, тарифи – усе це має бути на столі", – резюмував Зеленський.
Які ще заяви зробив український лідер?
Зеленський згадав про зустріч з Келлогом, підкресливши, що Україна працює американцями дуже змістовно. Зокрема, після зустрічі з Трампом у Вашингтоні країни мають нову основу для спільної роботи.
Президент України говорив із британськими військовими: начальником Штабу оборони Британії, чинним, та його наступником. Обговорили фронт, перспективи, і ключові основи майбутніх безпекових гарантій.
Володимир Зеленський провів нараду з дипломатичною командою – МЗС. Політики готують нові контакти з лідерами країн-партнерів. Очікується, що найближчі тижні будуть дуже активними.