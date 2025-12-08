Умєров і Гнатов на шляху до Європи, чекаю на детальну інформацію про все, – Зеленський

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні анонсував нові дипломатичні активності протягом тижня. Окрім мирних переговорів, будуть говорити і про ППО та фінансову допомогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Навіщо Умєров і Гнатов їдуть у Європу?

Мовиться про те, що представники української делегації особисто звітуватимуть президенту. Вони зустрінуться в Європі, щоб не говорити по телефону.

Сам гарант поїде в Європу, щоб говорити про допомогу Україні.

Деякі речі можна обговорити тільки особисто: Умєров і Гнатов доповідатимуть мені, також я буду говорити з лідерами Європи – у нас заплановані зустрічі в Лондоні, а також у Брюсселі,

– сказав Зеленський.

Президент розповів, що 6 грудня його розмова з Віткоффом і Кушнером була "конструктивна, хоч і непроста".

"Я дякую за готовність працювати разом 24 на 7. Американські представники знають базові українські позиції", – додав він.

Від Умєрова та Гнатова Зеленський чекає подробиць, адже з американцями вони спілкувалися кілька днів.

Я очікую від них детальну інформацію про все – все, що було сказано американським представникам у Москві, про нюанси, які готові модифікувати американці в переговорах з нами, з "рускімі",

– висловився глава держави.

У Європі Зеленський проведе консультації з європейськими лідерами. Ітиметься передусім про безпекові питання, але також і про "підтримку для нашої стійкості, пакети підтримки для нашого захисту".

Серед тем будуть ППО і довгострокове фінансування для України. І, звісно, – "спільний погляд, спільні позиції в перемовинах".

Що із мирними переговорами зараз?