Укр Рус
24 Канал Новини України Умєров і Гнатов на шляху до Європи, чекаю на детальну інформацію про все, – Зеленський
8 грудня, 00:33
3

Умєров і Гнатов на шляху до Європи, чекаю на детальну інформацію про все, – Зеленський

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Умєров і Гнатов поїдуть до Європи, щоб особисто звітувати президенту про переговори з американцями.
  • Зеленський планує зустрічі в Лондоні та Брюсселі.

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні анонсував нові дипломатичні активності протягом тижня. Окрім мирних переговорів, будуть говорити і про ППО та фінансову допомогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського

Дивіться також Є три ключові теми: що Зеленський обговорить з європейськими лідерами у Лондоні 

Навіщо Умєров і Гнатов їдуть у Європу? 

Мовиться про те, що представники української делегації особисто звітуватимуть президенту. Вони зустрінуться в Європі, щоб не говорити по телефону. 

Сам гарант поїде в Європу, щоб говорити про допомогу Україні. 

Деякі речі можна обговорити тільки особисто: Умєров і Гнатов доповідатимуть мені, також я буду говорити з лідерами Європи – у нас заплановані зустрічі в Лондоні, а також у Брюсселі, 
– сказав Зеленський.

Президент розповів, що 6 грудня його розмова з Віткоффом і Кушнером була "конструктивна, хоч і непроста". 

"Я дякую за готовність працювати разом 24 на 7. Американські представники знають базові українські позиції", – додав він. 

Від Умєрова та Гнатова Зеленський чекає подробиць, адже з американцями вони спілкувалися кілька днів. 

Я очікую від них детальну інформацію про все – все, що було сказано американським представникам у Москві, про нюанси, які готові модифікувати американці в переговорах з нами, з "рускімі", 
– висловився глава держави. 

У Європі Зеленський проведе консультації з європейськими лідерами. Ітиметься передусім про безпекові питання, але також і про "підтримку для нашої стійкості, пакети підтримки для нашого захисту". 

Серед тем будуть ППО і довгострокове фінансування для України. І, звісно, – "спільний погляд, спільні позиції в перемовинах". 

Що із мирними переговорами зараз? 

  • Раніше ішлося, що в Лондоні 8 грудня збереться так звана євротрійка – Стармер, Макрон і Мерц. До них приїде Зеленський.

  • Перемовини України та США щодо мирного плану сторони коментують досить обтічно – постійно називають їх конструктивними, але складними. ЗМІ кажуть, що може йтися про територіальні поступки з боку України.

  • А от росіяни знову диктують свої умови. Ушаков заявив, що Росія не прийме пропозицію американців, якщо її не змінять радикально.