Єрмак заявив про продовження роботи над мирним планом у Женеві

Українська та американська делегації продовжать переговори щодо мирного плану у Женеві. Мета залишається незмінною – швидке досягнення тривалого миру для України.

Сторони налаштовані на конструктивний діалог та визначення конкретних кроків для завершення війни. Про це повідомив Андрій Єрмак, пише 24 Канал.

Дивіться також Кремль готує відмову: ISW попереджає про зрив будь-яких мирних планів

Що сказав Єрмак про переговори у Женеві?

За словами керівника ОПУ, наприкінці цього тижня українська та американська делегації продовжать працювати над мирними переговорами у Женеві. Сторони зосередяться на розвитку домовленостей, досягнутих раніше та на швидкій реалізації практичних рішень. Водночас українська сторона наголошує на важливості збереження продуктивності та роботі без затримок.

Єрмак висловив особливу подяку американській команді за залученість та підтримку та наголосив, що висновок цих переговорів має забезпечити мир як спільне досягнення обох сторін.

Що вже відомо про результати переговорів у Женеві?