Міг готувати особисто Путін, – аналітик зауважив цікаві деталі у "мирному плані"

США запропонували нову мирну угоду, яку Україна має погодити до 27 листопада. Проте у цьому плані є декілька характерних моментів, які видають його справжніх авторів.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів 24 Каналу, чому Росія так охоче погодилась на цей план США. Він припустив, що писали його саме у Кремлі.

Важливо Мирний план США: чи є 28 пунктів планом капітуляції України та чи варто на це погоджуватися

Чому Дмитрієву могли не дозволити правити мирну угоду?

Ус наголосив, що, імовірно, авторство цього документу – російське. В цих пропозиціях вже знаходять певні русизми, і це є однією з ознак, що готували їх в Росії.

Є конспірологічна версія, що писали цей документ у Кремлі. Його міг готувати особисто Путін. А потім передали Кирилу Дмитрієву (головний перемовник Кремля із США – 24 Канал) і сказали: "В жодному разі нічого не змінюй і передай у такому вигляді США",

– зауважив він.

Дмитрієв як людина, яка навчалась у США, знає специфіку того, як готуються документи в США і якою мовою вони пишуться. І така б людина внесла свої корективи – не по суті, а у формулювання. Проте, на думку головного консультанта Національного інституту стратегічних досліджень, навіть це побоялися змінити.

Навіщо зараз Трампу просувати мирні угоди?

Тому, він припустив, що цей документ, що був, ймовірно, написаний Путіним, передали через Дмитрієва спецпосланнику Трампа Стіву Віткоффу. Потім залучили зятя Трампа, Джареда Кушнера, який є досвідченою людиною, як перевести увагу зі справи Джефрі Епштейна.

Є думка юристів, що ця угода є нікчемною. Її поява зумовлена бажанням США створити розголос довкола неї. Але щоб при цьому забули про справу Епштейна, яка є дуже неприємною для Трампа. Тому він хоче її інформаційно забити, проштовхуючи новий план закінчення війни в Україні,

– зазначив Ус.

Однак бажано, щоб мирні пропозиції якомога довше займали загальну увагу – довше, ніж до 27 листопада. Далі, за його словами, тягнути цю історію можна рівно стільки, щоб забули про плівки Епштейна, а потім можна буде забути і про цей мирний план.

До слова. Нещодавно було опубліковано понад 20 тисяч сторінок документів зі спадщини Джеффрі Епштейна – фігуранта найгучнішого секс-скандалу, до якого причетні відомі політики та мільярдери. У цих матеріалах згадується, що Вірджинія Джуффре, що скоїла самогубство, проводила багато часу із Дональдом Трампом. Водночас президент США підписав законопроєкт щодо оприлюднення усіх файлів, що стосуються справи Епштейна.

Інше питання, чи захоче Росія виконувати ці домовленості. Чи вона розраховує на те, що оскільки ці пропозиції мають нарочито антиукраїнський характер і взагалі порушують всі юридичні правила, Україна скаже "ні", і тоді Дональду Трампу можна буде відповісти: "Ось бачите – це Київ відмовляється".

Тому зараз буде період тиску на Україну, який потрібно витримати. Водночас матеріалізація ідей, що є у цих пропозиціях, взагалі неможлива,

– підкреслив Іван Ус.

Мирні переговори, на його думку, треба починати із зупинки війни і певного періоду стабілізації, але про це у документі не йдеться.

Чи причетні росіяни до написання мирного плану, що передали Україні США?