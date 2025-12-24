Кошти Заходу на відновлення України: Зеленський назвав регіони, на які вони підуть

Мирний план США передбачає виділення на відбудову післявоєнної України великих коштів. Володимир Зеленський розповів, де саме витрачатимуть ці гроші.

Усі кошти від міжнародних партнерів на повоєнне відновлення будуть використані виключно на територіях, які контролює Україна. На цьому наголосив президент під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Куди підуть кошти партнерів на відбудову?

За його словами, це ключовий момент, на якому було зосереджено багато уваги під час підготовки базового документа між Україною, США, Росією та Європою про завершення війни.

Раніше у проєктах мирної угоди, яка спочатку містила 28 пунктів, а потім 20, були інші підходи.

У 8-му пункті нинішнього документа передбачено пакет глобального розвитку для України, який буде деталізовано окремою угодою про інвестиції. Він охоплюватиме створення фонду розвитку для інвестування у швидкозростаючі галузі – технології, центри обробки даних, штучний інтелект.

Також США та американські компанії спільно інвестуватимуть у відновлення та модернізацію газової інфраструктури України (трубопроводи, сховища) і в реконструкцію міст та житлових районів, постраждалих від війни.

Президент Зеленський пояснив, що для відбудови країни планує залучити близько 800 мільярдів доларів через гранти, інвестиції, боргові зобов'язання та внески приватного сектору.

Основні джерела: