Средства Запада на восстановление Украины: Зеленский назвал регионы, на которые они пойдут
- Все средства от международных партнеров на послевоенное восстановление Украины будут использованы исключительно на территориях, которые контролирует Киев.
- США и американские компании будут совместно инвестировать в восстановление газовой инфраструктуры и реконструкцию городов и жилых районов Украины.
Мирный план США предусматривает выделение на восстановление послевоенной Украины больших средств. Владимир Зеленский рассказал, где именно будут тратить эти деньги.
Все средства от международных партнеров на послевоенное восстановление будут использованы исключительно на территориях, которые контролирует Украина. Об этом заявил президент во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Куда пойдут средства партнеров на восстановление?
По его словам, это ключевой момент, на котором было сосредоточено много внимания при подготовке базового документа между Украиной, США, Россией и Европой о завершении войны.
Ранее в проектах мирного соглашения, которое сначала содержало 28 пунктов, а затем 20, были другие подходы.
В 8-м пункте нынешнего документа предусмотрен пакет глобального развития для Украины, который будет детализирован отдельным соглашением об инвестициях. Он будет охватывать создание фонда развития для иинвестирования в быстрорастущие отрасли – технологии, центры обработки данных, искусственный интеллект.
Также США и американские компании совместно будут инвестировать в восстановление и модернизацию газовой инфраструктуры Украины (трубопроводы, хранилища) и в реконструкцию городов и жилых районов, пострадавших от войны.
Президент Зеленский объяснил, что для восстановления страны планирует привлечь около 800 миллиардов долларов через гранты, инвестиции, долговые обязательства и взносы частного сектора.
Основные источники:
- США и ЕС могут создать фонд на 200 миллиардов долларов для прозрачных инвестиций (по 100 миллиардов от каждого).
- Использование капиталовложений, иностранных инвестиций и глобальных институтов для послевоенного восстановления.
- Украина оставляет право на компенсацию за ущерб от агрессии.
- Европа уже предоставила 90 миллиардов евро беспроцентного кредита на два года; планируется покрытие репарациями от России.
- Еще есть 210 миллиардов долларов замороженных российских активов, которые могут быть использованы для восстановления.