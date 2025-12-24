Средства Запада на восстановление Украины: Зеленский назвал регионы, на которые они пойдут

Мирный план США предусматривает выделение на восстановление послевоенной Украины больших средств. Владимир Зеленский рассказал, где именно будут тратить эти деньги.

Все средства от международных партнеров на послевоенное восстановление будут использованы исключительно на территориях, которые контролирует Украина. Об этом заявил президент во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Куда пойдут средства партнеров на восстановление?

По его словам, это ключевой момент, на котором было сосредоточено много внимания при подготовке базового документа между Украиной, США, Россией и Европой о завершении войны.

Ранее в проектах мирного соглашения, которое сначала содержало 28 пунктов, а затем 20, были другие подходы.

В 8-м пункте нынешнего документа предусмотрен пакет глобального развития для Украины, который будет детализирован отдельным соглашением об инвестициях. Он будет охватывать создание фонда развития для иинвестирования в быстрорастущие отрасли – технологии, центры обработки данных, искусственный интеллект.

Также США и американские компании совместно будут инвестировать в восстановление и модернизацию газовой инфраструктуры Украины (трубопроводы, хранилища) и в реконструкцию городов и жилых районов, пострадавших от войны.

Президент Зеленский объяснил, что для восстановления страны планирует привлечь около 800 миллиардов долларов через гранты, инвестиции, долговые обязательства и взносы частного сектора.

