Зеленський назвав три найскладніші виклики мирного плану

Зеленський назвав три ключові теми, над якими зараз працює Україна із партнерами на міжнародних переговорах. Водночас президент додав, що може лише ділитись власним баченням мирної угоди та координувати партнерів, а не ухвалювати рішення від імені інших лідерів.

Про це пише 24 канал із посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського.

Які найскладніші виклики мирного плану?

За словами Зеленського, першочерговим та найбільш чутливим є питання українських територій. Також, не менш важливою, є тема заморожених у ЄС російських активів. Це питання належить до сфери колективних рішень європейських країн, тому ухвалювати їх від імені ЄС Україна не може.

Я можу лише мати партнерство та ділитися власним поглядом. Лідери інших держав можуть підтримати мене, проте остаточні рішення щодо фінансових ресурсів залишаються за ними,

— пояснив Зеленський.

Третім ключовим складним напрямком обговорень є безпекові гарантії для України від США, ЄС та інших партнерів. Президент відзначив, що над цим питанням активно працює коаліція охочих.

Зеленський підкреслив, що ці три теми є найбільш чутливими та стратегічно важливими. Також він висловив впевненість, що команди продовжать спільну роботу для досягнення результатів.

Що наразі відомо про мирні переговори?