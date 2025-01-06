У Трампа не має бути ілюзій: які жорсткі дії щодо Росії дозволять йому домогтися миру в Україні

Дональд Трамп вже визнав, що закінчити війну в Україні за "24 години", як обіцяв під час президентських виборів, йому не вдасться. Проте в нього ще є ілюзія, що можна наблизити мир в Україні перемовинами. Однак і ці ілюзії невдовзі можуть зникнути.

Таку думку висловив 24 Каналу головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, наголосивши, що розмовляючи з Росією, потрібно застосовувати інші методи, ніж переговори. Також спецпредставник Дональда Трампа у питаннях України Кіт Келлог у січні може приїхати до Києва і запропонувати сценарії закінчення війни.

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Справедливий мир, а не перемир'я

"Наприкінці 2024 року у Трампа і його оточення були розрахунки на те, що можна досягти мира в Україні перемовинами. Але вони не справдилися. Це чергове підтвердження того, що Росія не розуміє мови договорів, вона розуміє мову сили", – наголосив Ус.

Тому, на його думку, у США мають розуміти, що проти Росії треба застосовувати жорсткі дії:

адміністрація Трампа має ветувати пропозицію Емануеля Макрона щодо заходу європейських військових на територію України;

має бути продовжено дію санкцій проти Росії, і зняти вони можуть бути тільки після того, як Москва визнає капітуляцію;

потрібно розробити механізм компенсації Україні завданих росіянами збитків. За оцінками Київської школи економіки (станом на вересень 2024 року) матеріальні збитки від війни Росії проти України вже перевищують 1,164 трильйона доларів.

Якщо не буде створено механізму відшкодування, тоді буде дуже важко досягти справедливому миру,

– підкреслив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Завдання української дипломатії, на його думку, показати Трампу та його оточенню, які збитки завдала Росія нашій державі. Якщо вони не будуть покриті, то Україна не зможе сказати, що точку в цій війні поставлено.

Водночас будь-яке перемир'я означає те, що рано чи пізно станеться суттєвіша атака Росії, яка може вже не обмежитися тільки Україною, а й зачепить країни Заходу,

– наголосив Іван Ус.

Тому країнам Заходу потрібно забезпечити перемогу України у війні, щоб унеможливити конфлікт з Росією за кілька років.

До слова, політолог Олексій Буряченко звернув увагу на заяву спецпредставника Трампа по Україні Кіта Келлога про те, що "не можна допустити повторення "Мінських угод". Це на думку Буряченка, "дуже правильний і позитивний сигнал для України", і він означає, що між Келлогом і українськими дипломатами є тісний діалог. Для Путіна ж це болючий сигнал.