Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко розповів 24 Каналу, що навряд чи одразу після інавгурації може відбутися зустріч Трампа щодо війни. Йому потрібно більше часу, щоб сформулювати власну позицію.

Дивіться також Що Келлог може привезти до України: сценарії від Трампа

Кіт Келлог прибуде в Україну

Напередодні інавгурації Трампа Україну відвідає спеціальний представник США Кіт Келлог. З його попередніх заяв очевидно, що він починає глибоко розуміти природу війни. Наприклад, у його публічній риториці з'явилася фраза, що не можна допустити повторення "Мінських угод".

Це дуже правильний та позитивний сигнал для України, який означає, що між Келлогом та нашими дипломатами вже є тісний діалог. Можливо, не про все повідомляють публічно, але вже зрозуміло, що спецпредставник бере за основу позицію саме України.

Це дуже болючий сигнал для Путіна і Росії. Вони розуміють, що Келлог обрав позицію Європи та України. Він прибуде до Києва, а дзеркальної зустрічі в Москві не планується,

– зауважив політолог.

Так само нереалістично, щоб Дональд Трамп до завершення принаймні “гарячої фази” війни відвідував Росію. Це матиме великі репутаційні втрати.

Чим особлива зустріч "Рамштайн"

На 9 січня 2025 року запланована ювілейна 25 зустріч "Рамштайн". Вона відбудеться в очному форматі, більша частина зустрічі буде закритою, але можемо припустити, що говоритимуть про допомогу Україні за час каденції Трампа. Ймовірно, востаннє участь візьме Ллойд Остін – чинний міністр оборони США.

Ми ще до кінця не розуміємо політику Трампа щодо участі Сполучених Штатів в забезпеченні безпекової "парасольки" над Європою. Думаю, на "Рамштайні" вирішуватимуть надзвичайно важливі питання про те, як американські представники бачать свою роль за правління Трампа,

– підкреслив Олексій Буряченко.

Навряд чи новий президент США зможе швидко підійти до формулювання концепції завершення російсько-української війни. Він декларував, що говоритиме з Путіним через силу, а для цього потрібна низка рішучих кроків

Потрібна зміна підходів

Для того, щоб сформувати сильну позиції у розмові з очільником Кремля, Захід має посилювати санкції, боротися з тіньовим флотом Росії, накладати додаткові санкції на ядерну енергетику. Є величезна кількість факторів, які потрібно підсилити для того, щоб Путін зрозумів, що входить у програшну ситуацію.

Диктатор має розуміти, що якщо продовжуватиме ескалацію та масштабуватиме війну, то зазнає болючих втрат, ще більше наблизить Росію до політичної кризи. Стає очевидно, що "криза безпеки", яка була раніше, вже пройдена. Західні країни намагаються переформатувати свою оборону сферу.

Я б не прогнозував, що Трампу вдасться швидко й на справедливих умовах дійти до діалогу з Путіним. Він розуміє тільки мову сили. Коли Путін усвідомить, що не може підтримувати ВПК, економіка за крок до руйнування, а санкції стискають йому горло – тоді раціонально підійде до діалогового процесу,

– наголосив політолог.

Наразі 2025 рік є роком максимального фінансування війни з боку Росії. Саме на 2025 Путін робить найбільшу ставку. Якщо не отримає відповіді, то продовжить поширювати війну на територію інших країн, зокрема Балтії, Фінляндію, Польщу, можливо, на Близькому Сході та в Африці.