Нова адміністрація приїде з планом, у якому щось пропонуватиме в обмін на завершення гострої фази війни. Вже з отриманою відповіддю в Україні Келлог поїде в Росію. Таку думку 24 Каналу висловив заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков.

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Як команда Трампа спробує врегулювати війну в Україні

Артем Бронжуков має інсайд від західних дипломатів про декілька майбутніх візитів спецпредставника США у питаннях України Кіта Келлога до Києва й Москви. На його думку, він привезе "меню" – що американці можуть запропонувати Україні в обмін на припинення гострої фази війни.

Після цього вже намагатимуться відпрацювати цю позицію і натиснути на Україну. Мовляв, "якщо не будете йти на зустріч нашим мирним ініціативам, то допомога може закінчитися. Потім же, отримавши відповідь з боку Києва, поїдуть з цим у Москву й скажуть на кшталт "українці готові на те, те і те, якщо ви це приймаєте, ми обіцяємо зняти санкції, якісь преференції і т.п."

Ситуація на Близькому Сході не найсприятливіша для Росії. Подейкують, що так званий глава Чечні Рамзан Кадиров має налагодити відносини з озброєним угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ) нового лідера Сирії Ахмеда аль Шараа. Це нібито підніме внутрішні російські ієрархії та дозволить залишити дві бази у сирійській державі.

Трампу є що запропонувати Росії, аби змусити її піти на певні компроміси. Але чи готові американці грати в цю гру? Чи вбачатимуть вони в цих розкладах мирного процесу український інтерес як першочерговий для встановлення миру? Ці питання з доволі відкритою відповіддю,

– пояснив заступник директора аналітичного центру "Політика".

З огляду на кадрові призначення, можна припустити, що є позитивні моменти. Та навіть попри це, фокус Трампа буде зосереджений на протистояння з Китаєм, і Росія тут також може стати "розмінною монетою". Все стане очевидним після інавгурації республіканця. Поки достеменно невідомо, чи буде команда Трампа тиснути на Москву та які справжні плани нової адміністрації.

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Що зі здоров'ям Келлога

"Ще маю такий інсайд. Кажуть, що зі здоров'ям у Келлога все погано. Йому взагалі лікарі протипоказано лікарями літати. Враховуючи, що чоловіку уже за 80 років, йому буде не просто виконати поставлене завдання Дональдом Трампом", – резюмував Артем Бронжуков.