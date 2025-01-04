У Пентагоні повідомили, що міністр оборони Сполучених Штатів Лойд Остін очолить "Рамштайн" та вирушить на зустріч щодо оборони України 7 січня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Голос Америки".

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Коли відбудеться "Рамштайн"

За даними видання, зустріч відбудеться на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині 9 січня. Раніше очікувалося, що її проведуть у форматі саміту на рівні лідерів країн за очолення Байдена. Проте, ймовірно, він не приїде. Наразі невідомо, чи буде ще одна зустріч у січні за участі американського президента.

До Німеччини також прибуде українська делегація. Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні згадав про "Рамштайн" та заявив, що наразі триває активна підготовка до зустрічі. Він зазначив, що незмінним завданням залишається потреба в посиленні української протиповітряної оборони.

Десятки країн-партнерів, і серед них є ті, хто може збільшити нашу спроможність не тільки в захисті від ракет, а й у захисті від керованих авіаційних бомб, від російської авіації. Будемо про це з ними говорити, будемо переконувати,

– каже Зеленський.

Він подякував усім партнерам за підтримку та наголосив на тому, що системи ППО мають працювати для захисту життя в Україні.

Раніше у Пентагоні розповіли про мету зустрічі. Повідомлялося, що у межах "Рамштайну" сфокусують увагу на забезпеченні практичних кроків для посилення обороноздатності України зараз та в майбутньому. Там заявили, що зустріч пройде 7 січня, а Лойд Остін має на меті підтвердити незмінну прихильність США до України разом з міністрами оборони інших країн.