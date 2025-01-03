Чи реально залучити миротворчий контингент в Україну та що для цього потрібно

Президент Франції Еммануель Макрон раніше запропонував відправити в Україну миротворчі сили. Ймовірно, що з такими пропозиціями виступлять лідери й інших країн Європи, але існує кілька проблем.

Росія також може висунути вигідні їй країни, звідки можуть прибути миротворці. Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський, зауваживши, що формування миротворчого контингенту є довгим процесом, організацією якого може зайнятись єдиний орган.

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Залучення миротворчого контингенту в Україну

Результати опитування, проведеного компанією YouGov, показали, що 56% німців підтримують розгортання миротворчих сил в Україні у разі припинення вогню.

Політолог зауважив, що в опитуванні, крім підтримки такого рішення, лише 23% підтримують участь саме німецьких солдатів у миротворчій місії. Тобто більшість жителів європейських країн підтримують участь миротворців, але не тоді, коли мовиться про сили їхньої країни.

Однак і миротворчий контингент – це не те, з чим йдуть на консультацію до народу. Армія є інструментом для забезпечення зовнішньої безпеки, боротьби з загрозами та гуманітарних місій. Тому це вирішує головнокомандувач Збройних Сил країни,

– зазначив Вігірінський.

Політолог наголосив, що європейці повинні зрозуміти, що миротворці сили не беруть участь у воєнних діях, а забезпечують безпеку під час припинення вогню або ж під час неактивної фази бойових дій.

Франція пропонувала надіслати в Україну в межах миротворчої місії військовий контингент, але зрозуміло, що підтримки від однієї країни буде недостатньо.

З часом це будуть і німці, і поляки, і іспанці, і португальці, і миротворчі сили з Великої Британії. Однак, ймовірно, будуть миротворчі групи й з Білорусі, Туреччини, Індії та Китаю, які може запропонувати Росія. Для миротворчих місій має бути згода обох сторін,

– наголосив він.

Вігірінський пояснив, що залучення миротворців в Україну буде важким та довгим процесом. Наша країна буде протестувати проти миротворчих груп з країн, які пропонує країна-агресорка, Росія ж буде протестувати проти, наприклад, американських груп.

Цікаво! Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок висловив думку про те, що до миротворчої місії в Україні можуть також доєднатись країни Балтії, можливо і Румунія.

Окремим проблемним питанням буде і територія на лінії фронту, на яку можна вводити військових.

Крім того, миротворчий контингент зараз може сформувати лише Радбез ООН, де є не всі країни, прихильні до нашої держави.

До слова, віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина заявила, що Київ готовий до обговорень щодо розміщення іноземних військ на території України.