Росія також може висунути вигідні їй країни, звідки можуть прибути миротворці. Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський, зауваживши, що формування миротворчого контингенту є довгим процесом, організацією якого може зайнятись єдиний орган.

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Залучення миротворчого контингенту в Україну

Результати опитування, проведеного компанією YouGov, показали, що 56% німців підтримують розгортання миротворчих сил в Україні у разі припинення вогню.

Політолог зауважив, що в опитуванні, крім підтримки такого рішення, лише 23% підтримують участь саме німецьких солдатів у миротворчій місії. Тобто більшість жителів європейських країн підтримують участь миротворців, але не тоді, коли мовиться про сили їхньої країни.

Однак і миротворчий контингент – це не те, з чим йдуть на консультацію до народу. Армія є інструментом для забезпечення зовнішньої безпеки, боротьби з загрозами та гуманітарних місій. Тому це вирішує головнокомандувач Збройних Сил країни,

– зазначив Вігірінський.

Політолог наголосив, що європейці повинні зрозуміти, що миротворці сили не беруть участь у воєнних діях, а забезпечують безпеку під час припинення вогню або ж під час неактивної фази бойових дій.

Франція пропонувала надіслати в Україну в межах миротворчої місії військовий контингент, але зрозуміло, що підтримки від однієї країни буде недостатньо.

З часом це будуть і німці, і поляки, і іспанці, і португальці, і миротворчі сили з Великої Британії. Однак, ймовірно, будуть миротворчі групи й з Білорусі, Туреччини, Індії та Китаю, які може запропонувати Росія. Для миротворчих місій має бути згода обох сторін,

– наголосив він.

Вігірінський пояснив, що залучення миротворців в Україну буде важким та довгим процесом. Наша країна буде протестувати проти миротворчих груп з країн, які пропонує країна-агресорка, Росія ж буде протестувати проти, наприклад, американських груп.

Цікаво! Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок висловив думку про те, що до миротворчої місії в Україні можуть також доєднатись країни Балтії, можливо і Румунія.

Окремим проблемним питанням буде і територія на лінії фронту, на яку можна вводити військових.

Крім того, миротворчий контингент зараз може сформувати лише Радбез ООН, де є не всі країни, прихильні до нашої держави.

До слова, віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина заявила, що Київ готовий до обговорень щодо розміщення іноземних військ на території України.