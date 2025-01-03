Реально ли привлечь миротворческий контингент в Украину и что для этого нужно

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее предложил отправить в Украину миротворческие силы. Вероятно, что с такими предложениями выступят лидеры и других стран Европы, но существует несколько проблем.

Россия также может выдвинуть выгодные ей страны, откуда могут прибыть миротворцы. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский, отметив, что формирование миротворческого контингента является долгим процессом, организацией которого может заняться единый орган.

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Привлечение миротворческого контингента в Украину

Результаты опроса, проведенного компанией YouGov, показали, что 56% немцев поддерживают развертывание миротворческих сил в Украине в случае прекращения огня.

Политолог отметил, что в опросе, кроме поддержки такого решения, только 23% поддерживают участие именно немецких солдат в миротворческой миссии. То есть большинство жителей европейских стран поддерживают участие миротворцев, но не тогда, когда говорится о силах их страны.

Однако и миротворческий контингент – это не то, с чем идут на консультацию к народу. Армия является инструментом для обеспечения внешней безопасности, борьбы с угрозами и гуманитарных миссий. Поэтому это решает главнокомандующий Вооруженных Сил страны,

– отметил Вигиринский.

Политолог отметил, что европейцы должны понять, что миротворческие силы не участвуют в военных действиях, а обеспечивают безопасность во время прекращения огня или во время неактивной фазы боевых действий.

Франция предлагала направить в Украину в рамках миротворческой миссии военный контингент, но понятно, что поддержки от одной страны будет недостаточно.

Со временем это будут и немцы, и поляки, и испанцы, и португальцы, и миротворческие силы из Великобритании. Однако, вероятно, будут миротворческие группы и из Беларуси, Турции, Индии и Китая, которые может предложить Россия. Для миротворческих миссий должно быть согласие обеих сторон,

– подчеркнул он.

Вигиринский объяснил, что привлечение миротворцев в Украину будет тяжелым и долгим процессом. Наша страна будет протестовать против миротворческих групп из стран, которые предлагает страна-агрессор, Россия же будет протестовать против, например, американских групп.

Интересно! Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок высказал мнение о том, что к миротворческой миссии в Украине могут также присоединиться страны Балтии, возможно и Румыния.

Отдельным проблемным вопросом будет и территория на линии фронта, на которую можно вводить военных.

Кроме того, миротворческий контингент сейчас может сформировать только Совбез ООН, где есть не все страны, благосклонные к нашему государству.

К слову, вице-премьер-министр Ольга Стефанишина заявила, что Киев готов к обсуждениям по размещению иностранных войск на территории Украины.