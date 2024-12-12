Такое заявление сделала Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Что сказала Стефанишина об иностранных войсках

Президент Франции Эммануэль Макрон, как сообщали в СМИ, в четверг, 12 декабря прибудет с визитом в Польшу, где встретится с премьер-министром страны для обсуждения возможности отправки миротворцев в Украину после вероятного прекращения огня.

Предварительно, речь идет о привлечении около 40 тысяч военных. На фоне этого у Ольги Стефанишиной поинтересовались, готов ли Киев принять иностранные войска и готовы ли в Украине к обсуждениям относительно подобного развития событий.

Украина готова говорить обо всем, что работает,

– ответила украинский министр.

Напомним, на днях подобную позицию высказал и Владимир Зеленский. По его словам, Украина готова рассмотреть предложение размещения иностранных войск для гарантий безопасности до вступления в НАТО, как предлагалось ранее Макроном.