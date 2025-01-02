Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией YouGov по заказу агентства dpa, сообщает 24 Канал со ссылкой на DW, которое привело итоги.

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Что думают в Германии об отправке миротворцев

Согласно результатам опроса, 56% жителей Германии поддерживают идею развертывания международных миротворческих сил в Украине в случае прекращения огня. Еще 19% опрошенных принципиально выступают против подобной идеи. В то же время 25% пока не определились с ответом.

В то же время поддержка участия Германии в этих миротворческих усилиях значительно ниже: только 23 процента респондентов выступают за участие немецких солдат в такой миссии, тогда как 33 процента – против привлечения войск ФРГ,

– говорится в материале.

Кроме того, 33% немецких респондентов против привлечения войск Германии. Отмечается, что опрос проводился онлайн с 20 по 23 декабря. По данным издания, всего в нем приняли участие 2194 человека со всей страны.

К слову, напомним, что кандидат в канцлеры Германии и лидер оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц сказал, что участие Германии в миротворческих миссиях в Украине возможно при условии достижения взаимопонимания с Россией.