Она считает, что так можно найти путь к завершению "убийств и смертей". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на n-tv.

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Какая позиция у лидера социал-демократов

По словам лидера Социал-демократической партии Германии Саскии Эскен, диалог между Шольцом и Путиным должен происходить регулярно.

Они "должны проводиться снова и снова, чтобы выяснить, что можно сделать, чтобы, наконец, положить конец убийствам и смертям".

Впрочем, Эскен пока не видит необходимости для личной встречи Шольца с Путиным.

Пока отношения остаются такими, какими они есть, достаточно поговорить по телефону,

– сказала Эскен.

Напомним, 15 ноября Шольц впервые за два года провел телефонный разговор с Путиным. Он призвал российского диктатора к миру. Этот звонок вызвал разные реакции: президент Украины Владимир Зеленский назвал его "ящиком Пандоры".