Вона вважає, що так можна знайти шлях до завершення "убивств і смертей". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на n-tv.

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Яка позиція у лідерки соціал-демократів

За словами лідерка Соціал-демократичної партії Німеччини Саскії Ескен, діалог між Шольцом і Путіним має відбуватися регулярно.

Вони "повинні проводитися знову і знову, щоб з'ясувати, що можна зробити, щоб, нарешті, покласти край убивствам і смертям".

Втім, Ескен наразі не бачить необхідності для особистої зустрічі Шольца з Путіним.

Поки відносини залишаються такими, якими вони є, достатньо поговорити телефоном,

– сказала Ескен.

Нагадаємо, 15 листопада Шольц вперше за два роки провів телефонну розмову з Путіним. Він закликав російського диктатора до миру. Цей дзвінок викликав різні реакції: президент України Володимир Зеленський назвав його "скринькою Пандори".