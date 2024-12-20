Спикер МИД Украины Георгий Тихий сказал, что уже несколько стран рассматривают возможность направления в Украину контингента западных союзников, как это предлагал президент Франции. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на брифинг спикера.

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Есть страны, выражающие готовность

В то же время обсуждение этой темы на раннем этапе. Кроме этого, Владимир Зеленский заявил о своей поддержке идеи Макрона как части гарантий безопасности.

Тихий объяснил, что, кроме Франции, есть еще несколько стран, которые выражают готовность сделать такой шаг, однако говорить о деталях еще рано.

Это общая дискуссия, которая касается возможности и готовности идти на такие шаги. Мы приветствуем такие обсуждения и считаем, что никаких табу в форматах поддержки Украины со стороны партнеров не должно быть,

– добавил он.

Украина активно участвует в этих обсуждениях и принцип "ничего об Украине без Украины" сохраняется.