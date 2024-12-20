Об этом говорится в сообщении в соцсетях Разведки, передает 24 Канал.

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Буданов принял Вифлеемский огонь

Во время церемонии присутствовали военные капелланы, представители скаутской организации "Пласт" и сотрудники ГУР МО.

Прежде всего поздравляю всех с наступающими праздниками! Спасибо вам, что в очередной раз донесли к нам Вифлеемский огонь мира. Пусть этот символ мира будет служить для всей нашей страны, которой мир точно уже нужен. Надеемся на лучшее, спасибо всем уважаемым пластунам и движемся вместе к Победе. Потому что мир – это Победа!

– отметил Кирилл Буданов.

Глава ГУР принял Вифлеемский огонь – больше в галерее

По завершению торжеств, начальник ГУР вместе с пластунами зашли в храм, где от принесенного ими Вифлеемского огня зажгли лампадки. Эти лампадки передадут боевым подразделениям военной разведки на фронт.