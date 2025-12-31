Республіканець чесно відповів, чи може Україна отримати гарантії безпеки від Трампа

Володимир Зеленський заявив, що обговорює з Дональдом Трампом розміщення в Україні американських миротворців. Президент назвав це "сильною позицію" у гарантіях безпеки.

Щодо гарантій для України справді є дуже хороші новини. Таку думку 24 Каналу висловив громадський діяч, президент Республіканського клубу Рональда Рейгана Борис Пінкус, зауваживши, що їх має ратифікувати Конгрес.

Що може справді гарантувати безпеку Україні?

Позитив у тому, що ми можемо очікувати на двопартійну згоду щодо питання України. Закон обіцяють проголосувати у пришвидшеному режимі, що дозволить гарантувати справжню безпеку нашій державі.

Трамп заявив, що вже обговорював з лідерами європейських країн умови документа. Гарантії на землі та на воді може взяти на себе Європа, а в повітрі – Америка. Так лідер США хоче показати своїм виборцям, що він послідовно дотримується обіцянок.

З іншого боку, хочеться, щоб план безпеки України був у межах 1991 року. Але, на жаль, потрібно йти на поступки, приймати певні умови Путіна. В такій ситуації обов'язково треба досягти гарантій безпеки принаймні по лінії фронту,

– підкреслив Борис Пінкус.

Буде справедливо, якщо українські та російські війська відійдуть на однакову відстань. Також потрібен чіткий контроль, присутність західних сил, адже без цього не вдасться уникнути провокацій. Керувати миротворцями мають Сполучені Штати.

"Але все це на папері. Насправді ніякого договору з Путіним не буде. Як тільки Трамп почав погоджуватися із Зеленським, то ми одразу побачили провокацію – нібито "атаку" на резиденцію Путіна", – наголосив президент Республіканського клубу Рональда Рейгана.

Росія готується до нових провокацій

Путін вважає, що всіх захоплених територій є недостатньо. Йому потрібно більше. Тому він вже зараз починає думати над наступними кроками, щоб спровокувати Трампа й відмовити його від допомоги Україні. Саме над цим уже зараз працює Росія.

Однак американські генерали це розуміють. Вони застерігають Трампа не довіряти Путіну, наголошують, що саме він є агресором. Також критикують прихильну політику адміністрації США до Росії.

Трамп просто не має права не враховувати те, що відбувається. Тому не можна опускати руки й втрачати оптимізм. Те, що сказав Зеленський про миротворців, справді може відбутися.

Миротворці в Україні: що відомо?