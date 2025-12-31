Республиканец честно ответил, может ли Украина получить гарантии безопасности от Трампа

Владимир Зеленский заявил, что обсуждает с Дональдом Трампом размещение в Украине американских миротворцев. Президент назвал это "сильной позицией" в гарантиях безопасности.

Относительно гарантий для Украины действительно есть очень хорошие новости. Такое мнение 24 Каналу высказал общественный деятель, президент Республиканского клуба Рональда Рейгана Борис Пинкус, отметив, что их должен ратифицировать Конгресс.

Что может действительно гарантировать безопасность Украине?

Позитив в том, что мы можем ожидать двухпартийное согласие по вопросу Украины. Закон обещают проголосовать в ускоренном режиме, что позволит гарантировать настоящую безопасность нашей стране.

Трамп заявил, что уже обсуждал с лидерами европейских стран условия документа. Гарантии на земле и на воде может взять на себя Европа, а в воздухе – Америка. Так лидер США хочет показать своим избирателям, что он последовательно придерживается обещаний.

С другой стороны, хочется, чтобы план безопасности Украины был в пределах 1991 года. Но, к сожалению, нужно идти на уступки, принимать определенные условия Путина. В такой ситуации обязательно надо достичь гарантий безопасности по крайней мере по линии фронта,

– подчеркнул Борис Пинкус.

Будет справедливо, если украинские и российские войска отойдут на одинаковое расстояние. Также нужен четкий контроль, присутствие западных сил, ведь без этого не удастся избежать провокаций. Руководить миротворцами должны Соединенные Штаты.

"Но все это на бумаге. На самом деле никакого договора с Путиным не будет. Как только Трамп начал соглашаться с Зеленским, то мы сразу увидели провокацию – якобы "атаку" на резиденцию Путина", – подчеркнул президент Республиканского клуба Рональда Рейгана.

Россия готовится к новым провокациям

Путин считает, что всех захваченных территорий недостаточно. Ему нужно больше. Поэтому он уже сейчас начинает думать над следующими шагами, чтобы спровоцировать Трампа и отговорить его от помощи Украине. Именно над этим уже сейчас работает Россия.

Однако американские генералы это понимают. Они предостерегают Трампа не доверять Путину, отмечают, что именно он является агрессором. Также критикуют благосклонную политику администрации США к России.

Трамп просто не имеет права не учитывать то, что происходит. Поэтому нельзя опускать руки и терять оптимизм. То, что сказал Зеленский о миротворцах, действительно может произойти.

Миротворцы в Украине: что известно?