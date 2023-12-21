Прийнятний для Китаю наступник Путіна: який символізм візиту російського прем'єра до Пекіну
Днями у російсько-китайських відносинах відбулася досить незвична подія: Сі Цзіньпін прийняв у себе російського прем'єра Міхаіла Мішустіна для того, щоб поговорити про досягнення позначки у 200 мільярдів доларів торгівельного обороту. Але цей візит мав і одну символічну деталь.
Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян. На його думку, окрім головної мети візиту російського міністра, Сі Цзіньпін дуже тонко натякнув світу про свій вплив на країну-агресорку.
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Що означає візит Мішустіна
В жовтні 2023 року Владімір Путін вже приїздив до Пекіну на форум "Один пояс, один шлях". Однак цей візит не увінчався успіхом, попри всі старання диктатора показати свою лояльність китайському очільнику.
З Путіним такі часті зустрічі Сі Цзіньпіну занадто токсичні, а Мішустін може розглядатися, як прийнятний для Китаю наступник. Наразі інвестиції в його політичну вагу є для Китаю куди цікавішими, – зазначив політолог.
Для Росії ж Мішустін – це можливість отримати кращі торгівельні умови, які були б недоступними у присутності Путіна. Крім того, російська пропаганда може використати той факт, що Сі погодився зустрітися не з першою особою Росії як доказ її політичної ваги.
"Китай вміє грати на таких тонкощах символічних. Східна азійська дипломатія має властивість роздавати таким чином пряники або скляні буси, за які потім можна отримати тверду валюту", – наголосив Саакян.
Втім, не варто починати розмову про те, що від цього в Росії тут і зараз зміниться влада. Цей жест є скоріше свідченням того, наскільки знакову роль матиме Китай у майбутньому Росії.
Яку дипломатичну гру веде Китай
- Через наслідки ковіду та проблеми в будівельній галузі економіка Китаю перебуває у неоднозначній позиції. На цьому тлі Сі здійснив візит до Сполучених Штатів, де доволі вдало обговорив із Байденом нагальні для себе питання.
- Водночас, Китай залишається гравцем із великою суб'єктністю, яку неможливо не визнавати. Це підкреслює не лише масштаб нещодавнього форуму "Один пояс, один шлях", а й те, що протягом 2023 року європейські політики та дипломати кілька разів навідувались до країни: спочатку це були Еммануель Макрон та Урсула фон дер Ляєн, а нещодавно – знову очільниця Єврокомісії та Шарль Мішель.
- Водночас у самому Китаї відбуваються доволі дивні речі, які оглядачі вже порівнюють з радянськими партійними чистками. Наприклад, нещодавно стало відомо, що загадково зниклий влітку 2023 року ексміністр закордонних справ Цінь Ган помер у лікарні, й не виключно, що від тортур.