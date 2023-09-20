Наслідки будуть катастрофічні: чому не можна забирати у місцевих бюджетів "військовий" ПДФО

Парламент 20 вересня голосує за позбавлення місцевих громад надходжень податку на доходи фізичних осіб від військовослужбовців та поліцейських. Увесь ПДФО Сил оборони піде на фінансування центрального бюджету. Але до чого це призведе?

Взимку наслідки можуть бути катастрофічними

Зараз командири військових частин отримують можливість домовитись з місцевою владою. За умови сплати податків багато міст спрямовує на це 20 – 30% коштів від ПДФО на потреби конкретних військових частин.

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Кожен командир може розпоряджатись цим особистим позаштатним фондом, купляти необхідне або змінити місце сплати ПДФО, якщо ставлення місцевої влади не влаштовує.

Чи отримає ці кошти військова частина, якщо ПДФО заберуть у центральний бюджет? Ми усі розуміємо, що як тільки гроші підуть у центральний бюджет, то за чинним законопроєктом військова частина не отримає нічого, а командири будуть позбавлені можливості фінансувати свої пріоритетні потреби.

Місцеве самоврядування виконує основну роботу з підтримки життєдіяльності населених пунктів, в яких живуть військовослужбовці та їхні родини. Цей ПДФО дозволяє робити дотації на інфраструктуру, готувати міста до зими, коли ворог знову буде порушувати електро-, водо- та газопостачання. Резерви пального, генератори для громад тощо.

Держава все це не фінансує. Без життєдіяльності міст можливості з використання їх для потреб оборони значно скоротяться, а в нас і так великий відтік кадрів, велика еміграція. Якщо забрати гроші на інфраструктуру, то центральний бюджет все це фінансувати не буде. До яких наслідків це може призвести у взимку? До катастрофічних.

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Найкраще рішення

Що робити?

Перший варіант : так, класти бруківку, ремонтувати стадіони, купляти дорогі машини коштом місцевих бюджетів недоцільно. Однак такі самі нецільові витрати роблять і органи центральної влади. Тому треба визначити законом на період війни поняття цільових та нецільових витрат з бюджетів усіх рівнів. Щоб гроші йшли виключно на потреби оборони, на життєдіяльність, соціальний захист. Тоді не треба щось забирати.

: так, класти бруківку, ремонтувати стадіони, купляти дорогі машини коштом місцевих бюджетів недоцільно. Однак такі самі нецільові витрати роблять і органи центральної влади. Тому треба визначити законом на період війни поняття цільових та нецільових витрат з бюджетів усіх рівнів. Щоб гроші йшли виключно на потреби оборони, на життєдіяльність, соціальний захист. Тоді не треба щось забирати. Другий варіант, який мені найбільше подобається: залишити місцевим бюджетам частину ПДФО, близько 30 – 50% від нинішнього рівня. Інші 50 – 70% перераховувати безпосередньо на рахунки військових частин. Буде складно, але тоді мери ходитимуть до комбригів та проситимуть гроші на фінансування деяких програм. Тоді гроші будуть гарантовано на руках командирів частин, і вони зможуть самі фінансувати основні потреби, а не звертатись до місцевого самоврядування.

Усі елементи системи нашої держави потрібно вдосконалювати, але не шляхом того, щоб гроші від одного органу влади забирати для іншого органу влади. Влада має забирати на себе відповідальність Хочете забрати місцеві податки – то вкажіть, хто тепер буде відповідати за усі питання та проблеми, які вирішувалися завдяки місцевим бюджетам. Гроші – це відповідальність, і розривати цю зв'язку не можна.