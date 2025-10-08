У середу, 8 жовтня, український уряд ухвалив розроблену МЗС постанову. Документ визначає критерії вибору держав, із якими запровадять спрощений порядок набуття громадянства України.

Йдеться про найближчих союзників. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство закордонних справ.

Як обиратимуть країни для множинного громадянства?

Насамперед запровадження такого інституту дозволить громадянам інших держав, які є етнічними українцями, набувати громадянства України зі збереженням іноземного.

Потенційно йдеться про збільшення кількості громадян України – адже сотні тисяч етнічних українців та їхніх нащадків матимуть змогу відновити правовий зв'язок зі своєю Батьківщиною,

– зазначив Андрій Сибіга.

Кабмін визначив критерії для країн, із якими буде відповідна можливість. Пріоритет надаватимуть колу найближчих і найнадійніших союзників України. Зокрема, враховуватимуть:

членство у G7 (Групі семи) та Євросоюзі;

застосування санкцій проти Росії за агресію проти України;

підтримка незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

позиція під час голосувань у міжнародних організаціях;

наявність відносин стратегічного чи іншого виду партнерства;

рівень та перспективи розвитку двосторонніх відносин;

фінансова підтримка України;

інші критерії, які можуть мати суттєвий вплив на забезпечення національних інтересів України у сфері зовнішньої та внутрішньої політики.

Зауважте! Перелік конкретних іноземних держав буде визначений окремо.

За словами очільника МЗС, у такий спосіб чітко врегулювали єдиний підхід і перелік критеріїв. "Це державницький підхід, який правильно поєднує збереження єдності світового українства та стратегічні пріоритети національної безпеки України", – наголосив міністр.

Що відомо про множинне громадянство в Україні?