28 вересня, 13:46
Не лише тилові спеціальності: як відбувається мобілізація жінок в Україні

Поліна Буянова
Основні тези
  • Мобілізація жінок в Україні проводиться добровільно, зобов'язані ставати на військовий облік лише медики та ті, хто навчався на військовій кафедрі.
  • Жінки можуть обіймати ті самі посади в ЗСУ, що й чоловіки, включаючи тилові та бойові спеціальності.

Згідно з чинним законодавством, мобілізація жінок в Україні проводиться лише добровільно. Водночас деякі українки зобов'язані ставати на військовий облік.

Кого це стосується та чи плануються зміни в законодавстві з жовтня 2025 року – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Як відбувається мобілізація жінок?

З 1 жовтня жодних змін у законодавстві не планується. Як і раніше, на військовий облік зобов'язані ставати лише деякі жінки, зокрема:

  • лікарі всіх спеціальностей;
  • медсестри;
  • фармацевти;
  • стоматологи.

Також на облік поставлять усіх, хто навчався на військовій кафедрі. 

Важливо! Ті, хто порушують правила військового обліку, отримають штрафи нарівні з чоловіками. Нагадаємо, що штрафи становлять від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Окрім цього, медики повинні проходити військово-лікарську комісію (ВЛК), а також повідомляти військкомат в разі зміни даних.

Варто зазначити, що у Збройних Силах України жінки можуть обіймати ті самі посади, що й чоловіки. Це стосується як тилових, так і бойових спеціальностей – від бухгалтерки чи діловодки до бойової медикині, юристки, психологині, аеророзвідниці, операторки дронів чи стрільчині.

В Україні змінився механізм військового обліку: що відомо

  • Кабінет міністрів України ухвалив рішення про автоматичну постановку військовозобов'язаних на військовий облік. Згідно зі змінами, юнакам, які досягнули 17-річного віку, не треба буде відвідувати ТЦК та проходити ВЛК.
     

  • Також відомо, що осіб віком від 25 до 60 років, які не перебувають на військовому обліку без законних підстав, поставлять на нього автоматично.
     

  • Відповідно до рішення уряду, процедура зняття з обліку українців, які досягли граничного віку перебування в запасі, також буде автоматизована.