На вулиці, у магазинах і на роботі: де українцям можуть вручати повістки

Загальна мобілізація в Україні триває, а чоловікам продовжують роздавати повістки у громадських місцях, адже законодавчо це можна робити будь-де.

Про те, де українцям можуть вручати повістки та яке покарання очікує тих, хто планує ухилятися від служби – ексклюзивно сайту 24 каналу пояснили юристи.

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Хто та де може роздавати повістки

Катерина Аніщенко, адвокатка юридичної компанії "Riyako&Partners", уточнила, що вручити повістку можуть як співробітники військкомату, а нині "територіального центру комплектування та соціальної підтримки", так і представники органів місцевого самоврядування чи органів внутрішніх справ.

Як правило, вручення повістки відбувається за участі співробітників військкомату та представника поліції. Законодавчих вимог щодо місця вручення повісток немає. Тобто, вони можуть видаватися у громадських закладах, на робочих місцях, у будинках тощо,

– зауважила Аніщенко.

Повістки українцям можуть вручати просто на вулиці / Фото з фейсбуку головнокомандувача ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський 25 травня 2022 року продовжив строк проведення загальної мобілізації ще на 90 діб.

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Яке є покарання

Катерина Аніщенко зазначила, що за ухилення від повісток особа несе адміністративну відповідальність (накладення штрафу у розмірі від 3400 до 5100 гривень).

якщо ж особа проігнорує мобілізаційну повістку, то це може бути розцінено як кримінальна відповідальність. За вчинення такого злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Лідія Карплюк, адвокатка Адвокатського об'єднання "Лещенко, Дорошенко і партнери", пояснила, що зараз працівники органів внутрішніх справ (Національної поліції) мають право здійснювати адміністративне затримання (до трьох годин, в необхідних випадках для встановлення особи та/або з'ясування обставин правопорушення – до трьох діб) при порушенні призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку, порушенні законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Тому нехтувати повістками не варто, при цьому не забуваючи, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України,

– підсумувала Карплюк.