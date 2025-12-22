До 60 років на обліку: чи можлива мобілізація офіцерів запасу

Граничний вік перебування військовозобов'язаних у запасі становить 60 років. До цього ж віку їх можуть залучити й до мобілізаційних заходів. 45-річчя не є приводом для автоматичного виключення офіцерів запасу чи інших військовозобов'язаних із військового обліку.

Офіцери запасу також підлягають мобілізації. Про це передає 24 Канал з посиланням на відповідь юриста Владислава Дерія на порталі "Юристи.UA".

Кого можуть мобілізувати?

Юрист пояснив на прикладі молодшого офіцера запасу, який цікавився, чи мав право бути виключеним із військового обліку після досягнення 45 років. Фахівець пояснив, що досягнення цього віку не є підставою для автоматичного зняття з військового обліку.

Якщо офіцер, який не досяг 60 років, придатний до служби та не має законних підстав для відстрочки, його можуть призвати до лав ЗСУ. Уникнути мобілізації можуть лише ті, хто має право на відстрочку, наприклад через стан здоров'я або інші передбачені законом причини.

