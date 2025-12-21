Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Бухгалтер 911".
Що зміниться у процесі бронювання?
Однією з ключових умов бронювання залишається рівень оплати праці – роботодавець має нараховувати працівнику щонайменше 2,5 мінімальної зарплати.
До кінця 2025 року "мінімалка" становить 8 тисяч гривень, однак у держбюджеті на 2026 рік закладено її підвищення до 8 647 гривень, яке набуде чинності з 1 січня. Відповідно, мінімальний розмір зарплати для бронювання у грудні 2025 року має бути не нижчим за 20 тисяч гривень, а з січня 2026 року – за 21 617,5 гривень.
Важливо! Виплата зарплати за другу половину грудня в січні не впливає на показник мінімальної зарплати за грудень. Важлива не сама виплата, а дата нарахування – це має статися до кінця місяця.
Водночас ідеться про так звану "брутто"-зарплату – до цієї суми можуть зараховувати не лише посадовий оклад, а й інші виплати, що входять до заробітної плати. Невиконання цієї вимоги є підставою для скасування бронювання.
Мобілізація в Україні: що варто знати?
Військовозобов'язані українці, які порушили правила військового обліку, тепер можуть отримати бронювання від мобілізації. Строк такого бронювання не може перевищувати 45 календарних днів із дня укладення трудового договору.
За словами юристів, цей час фактично надається військовозобов'язаному для розв'язання всіх питань і усунення порушень правил військового обліку.
Міноборони найближчим часом реалізує автоматичну постановку на облік військовозобов'язаних. За словами представників міністерства, це рішення зменшує бюрократію та спрощує процедуру для громадян і ТЦК.