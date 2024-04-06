Мобілізація по рекрутингу: чи потрібно проходити військово-лікарську комісію

Окрім звичайно мобілізації через ТЦК та СП, в Україні діє рекрутинг. Тобто людина може прийти добровільно на певну спеціальність.

Керівник рекрутингового центру 3-ї ОШБр у місті Львів з позивним Лакі розповів в інтерв'ю NV, що людина може прийти до рекрутингового центру 3-ї штурмової просто проконсультуватися. Окрім того, приходять потенційні рекрути безпосередньо на співбесіду, пише 24 Канал.

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Чи потрібно проходити ВЛК, якщо мобілізуєшся по рекрутингу

Лакі розповів, що в ідеалі:

перед приходом в центр людина заповнює анкету на офіційному сайті 3 штурмової;

далі з нею зв'язується телефоніст і призначає співбесіду, ближче територіально до її місцеперебування.

У нас є три рекрутингові центри (Київ, Дніпро та Львів). Якщо людина з Заходу, їй територіально ближче приїхати до нас. Вона приїжджає, ми спілкуємося, записуємо певні дані, у нас є алгоритм проведення співбесіди. Далі відправляємо людину на фізтест із нашими хлопцями. Вони здають фізтест, якщо все добре, далі відправляємо людину на оформлення. Вона собі може обрати, або це буде по мобілізації, або контракт,

– розповів військовий.

За його словами, фізична підготовка – не найголовніша. Адже від початку, коли людина прийде у рекрутинговий центр, і до кінця навчального процесу, коли людина потрапить уже на якісь бойові виїзди, пройде немало часу. У цей період інструктори працюють з рекрутом над підвищення його фізичної підготовки. Тобто це не є основною якістю.

Військовий 3 штурмової бригади відповів на питання про моменти, пов'язані зі здоров'ям, травми.

Звичайно, ми у процесі співбесіди спілкуємось і все одно після співбесіди потенційний рекрут, який далі йтиме оформлюватися, все одно проходитиме військово-лікарську комісію. Навіть якщо він скаже, що в нього все добре, то на ВЛК бачитимуть, що щось не так по здоров'ю,

– розповів керівник рекрутингового центру бригади.

За його словами, для них головне — мотивація, а не фізична підготовка бійця. Адже вони мають час, щоб фізично його підтягнути.

"А мотивація – це одне з головного", – запевнив Лакі.

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