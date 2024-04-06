Мобилизация по рекрутингу: нужно ли проходить военно-врачебную комиссию

Кроме обычно мобилизации через ТЦК и СП, в Украине действует рекрутинг. То есть человек может прийти добровольно на определенную специальность.

Руководитель рекрутингового центра 3-й ОШБр в городе Львов с позывным Лаки рассказал в интервью NV, что человек может прийти в рекрутинговый центр 3-й штурмовой просто проконсультироваться. Кроме того, приходят потенциальные рекруты непосредственно на собеседование, пишет 24 Канал.

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Нужно ли проходить ВВК, если мобилизуешься по рекрутингу

Лаки рассказал, что в идеале:

перед приходом в центр человек заполняет анкету на официальном сайте 3 штурмовой;

далее с ним связывается телефонист и назначает собеседование, ближе территориально к его местонахождению.

У нас есть три рекрутинговые центры (Киев, Днепр и Львов). Если человек с Запада, ему территориально ближе приехать к нам. Он приезжает, мы общаемся, записываем определенные данные, у нас есть алгоритм проведения собеседования. Далее отправляем человека на физтест с нашими ребятами. Они сдают физтест, если все хорошо, дальше отправляем человека на оформление. Он себе может выбрать, или это будет по мобилизации, или контракт,

– рассказал военный.

По его словам, физическая подготовка – не самая главная. Ведь от начала, когда человек придет в рекрутинговый центр, и до конца учебного процесса, когда человек попадет уже на какие-то боевые выезды, пройдет немало времени. В этот период инструкторы работают с рекрутом над повышением его физической подготовки. То есть это не является основным качеством.

Военный 3 штурмовой бригады ответил на вопрос о моментах, связанных со здоровьем, травмами.

Конечно, мы в процессе собеседования общаемся и все равно после собеседования потенциальный рекрут, который дальше будет идти оформляться, все равно будет проходить военно-врачебную комиссию. Даже если он скажет, что у него все хорошо, то на ВВК будут видеть, что что-то не так по здоровью,

– рассказал руководитель рекрутингового центра бригады.

По его словам, для них главное – мотивация, а не физическая подготовка бойца. Ведь они имеют время, чтобы физически его подтянуть.

"А мотивация – это одно из главного", – заверил Лаки.

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