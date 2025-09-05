Росіяни зосередились на агломерації Покровськ – Мирноград. Там ворог зосередив приблизно 100 тисяч особового складу.

Однак водночас цікаво, що для Z-воєнкорів є одна дуже чутлива тема, на яку вони скаржаться. Про це в ефірі 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зазначивши, що мовиться про набір людей до ворожої армії.

Що дивного роблять росіяни?

За словами ексспівробітника СБУ, по всій Донецькій області ворог намагається наступати, особливо біля Покровська та Мирнограда. Однак російські воєнкори скаржаться щодо набору людей.

Останніми тижнями російське командування почало масово збирати людей з Повітряно-космічних сил Росії. Збирають техніків, заправників, ремонтників та персонал, який працює на злітній смузі. Їх відправляють в штурми на Донеччині,

– пояснив він.

Ступак зауважив, що поки невідомо, чи набирають цих людей на тривалу перспективу, чи на коротку. Однак це свідчить про одне – в країні-агресорці спостерігається нестача людських ресурсів. А ворог хоче отримати максимальні здобутки на Донеччині, ймовірно, до кінця цього року.

Що відомо про набір до армії в Росії?