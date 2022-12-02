Не такий уже й опозиційний: ведучий "Дождя" заявив, що канал забезпечує російських "мобіків"

Російська опозиція продовжує тріщати по швах і демонструвати своє справжнє обличчя. Так, ведучий "Дождя" розповів, що телеканал забезпечує мобілізованих. Себто, підтримує війну.

Навіть російська опозиція, хоч вона і намагається дистанціюватися від війни в Україні, причетна до неї. Так, під час ефіру ведучий "Дождя" зізнався, що телеканал матеріально підтримує мобілізованих, які вирушають на фронт, передає 24 канал.

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Закликав підтримувати мобілізованих

Ми надіємося, що багатьом військовослужбовцям ми змогли допомогти. В тому числі з забезпеченням і просто елементарними зручностями на фронті. Тому що ті (історії – 24 канал), які публікувалися та розповідалися рідними, чесно кажучи, лякають,

– сказав ведучий.

Ця репліка продовжила його заклик надсилати історії, пов'язані з мобілізованими, яких відправили на фронт. Мовляв, телеканал публікує ці розповіді, чим сприяє підтримці "мобіків". А це означає, що своїми діями він підтримує війну в Україні та вбивство цивільних.

Ведучий заявив, що "Дождь" забезпечує мобілізованих росіян: дивіться відео

Зауважимо, що наразі "Дождь" працює на території Латвії. Причому, як нагадують у виданні "Ґрунт", українські політики регулярно з'являються в його ефірі.

Керівництво каналу недолуго виправдалося

Ясна річ, що сказане ведучим в ефірі не могли оминути увагою. На його заяву відреагувало керівництво каналу, яке спробувало бодай якось пояснити ситуацію.

У заяві, опублікованій у соцмережах, наголошують, що за допомогою телеграм-бота й електронної пошти збирають дані про війну. Мовляв, таким чином телеканалу буцімто вдається отримувати свідчення про злочини російської армії в Україні, а також про "безглузду мобілізацію в Росії".

У "Дожді" зауважили, що з 24 лютого 2022 року поширюють інформацію про війну на широку аудиторію. І роблять це для того, щоб продемонструвати злочинні дії російського керівництва. У заяві підкреслюють, що правду про злочинну та підлу війну мають знати усі громадяни Росії. Зокрема, військовослужбовці і самі мобілізовані.

Оскільки фраза, що прозвучала в ефірі, вводить в оману наших глядачів, ми ухвалили рішення негайно видалити її з повторів і з запису ефіру. Ми просимо вибачення у наших глядачів,

– йдеться у заяві.

У росіян серйозні проблеми

Почнімо з того, що на Донбас з Бурятії вже відправляють юрти з шаманами. З їхньою допомогою бойові буряти мали б краще виконувати бойові завдання. По факту ж, вони краще можуть хіба поповнювати статистику втрат.

Цікаво, що страх перед ЗСУ продемонстрував Суровікін. За його вказівкою, ешелони з технікою не можна буде розвантажувати поблизу лінії зіткнення. Окупантам дозволено це робити бодай за 100 кілометрів від неї. Мовляв, в інакшому випадку наші військові знищать усі ланцюжки постачання.

Зауважимо, що і серед цивільних росіян продовжує нестися паніка. Усе більше їх почали підтримувати переговори між Україною та Росією. Опитування свідчить, що до цього схильні 55% опитаних мешканців країни-агресорки. Але ж 25% усе ще прагнуть до війни.

Додамо, що у російському війську спостерігається цікава тенденція. Згідно з нею, усе більше бійців схильні до дезертирства, а мобілізованих – до відмови йти воювати.

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