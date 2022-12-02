Не такой уж оппозиционный: ведущий "Дождя" заявил, что канал обеспечивает российских "мобиков"

Российская оппозиция продолжает трещать по швам и демонстрировать свое истинное лицо. Так, ведущий "Дождя" рассказал, что телеканал обеспечивает мобилизованных. То есть поддерживает войну.

Даже российская оппозиция, хоть она и пытается дистанцироваться от войны в Украине, причастна к ней. Так, во время эфира ведущий "Дождя" признался, что телеканал материально поддерживает отправляющихся на фронт мобилизованных, передает 24 канал.

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Призвал поддерживать мобилизованных

Мы надеемся, что многим военнослужащим удалось помочь. В том числе со снабжением и просто элементарными удобствами на фронте. Потому что те (истории – 24 канал), которые публиковались и рассказывались родными, честно говоря, пугают,

– сказал ведущий.

Эта реплика продолжила его призыв присылать истории, связанные с мобилизованными, которых отправили на фронт. Мол, телеканал публикует эти рассказы, чем способствует поддержке "мобиков". А это значит, что своими действиями он поддерживает войну в Украине и убийство гражданских.

Ведущий заявил, что "Дождь" обеспечивает мобилизованных россиян: смотрите видео

Отметим, что "Дождь" работает на территории Латвии. Причем, как напоминают в издании "Грунт", украинские политики регулярно появляются в его эфире.

Руководство канала бестолково оправдалось

Понятное дело, что сказанное ведущим в эфире не могли обойти вниманием. На его заявление отреагировало руководство канала, которое попыталось хоть как-то объяснить ситуацию.

В заявлении, опубликованной в соцсетях, отмечают, что с помощью телеграмм-бота и электронной почты собирают данные о войне. Мол, таким образом телеканалу вроде бы удается получать свидетельства о преступлениях российской армии в Украине, а также о "бессмысленной мобилизации в России".

В "Дожде" отметили, что с 24 февраля 2022 распространяют информацию о войне на широкую аудиторию. И делают это для того, чтобы продемонстрировать преступные действия российского руководства. В заявлении подчеркивают, что правду о преступной и подлой войне должны знать все граждане России. В частности, военнослужащие и сами мобилизованы.

Поскольку прозвучавшая в эфире фраза вводит в заблуждение наших зрителей, мы приняли решение немедленно удалить ее из повторов и из записи эфира. Мы просим прощения у наших зрителей,

– говорится в заявлении.

У россиян серьезные проблемы

Начнем с того, что в Донбасс из Бурятии уже отправляют юрты с шаманами. С их помощью боевые буряты должны лучше выполнять боевые задания. По факту же, они лучше могут лишь пополнять статистику потерь.

Интересно, что страх перед ВСУ продемонстрировал Суровикин. По его указанию, эшелоны с техникой нельзя будет разгружать вблизи линии столкновения. Оккупантам разрешено это делать хотя бы в 100 километрах от нее. Мол, в противном случае наши военные уничтожат все цепочки снабжения.

Заметим, что и среди гражданских россиян продолжает нестись паника. Все больше их стали поддерживать переговоры между Украиной и Россией. Опрос свидетельствует, что этого хотели бы 55% опрошенных жителей страны-агрессорки. Но ведь 25% все еще стремятся к войне.

Добавим, что в русской армии наблюдается любопытная тенденция. Согласно ей, все больше бойцов склонны к дезертирству, а мобилизованных – к отказу идти воевать.

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