Прихована мобілізація в розпалі: військовий відповів, чи побільшало росіян в боях

З початку повномасштабного вторгнення в Росії не припинялась прихована мобілізація. В такий спосіб відбувається приріст росіян, які підписують контракти.

Водночас варто зважати на реальну ситуацію на болі бою. Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, політичний експерт Олександр Мусієнко, зазначивши, що окупанти зазнають великих втрат.

Чи побільшало росіян в боях?

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ зауважив, що за останні два місяці росіяни не змогли набрати до армії більше людей, ніж вони втратили. На окупованих територіях та регіонах біля кордону з Україною російські угрупування не зростають. Тобто окупантів набирають лише для для компенсації.

Нещодавно в Інституті вивчення війни повідомили, що ЗСУ стримують ворога на Покровському напрямку, але росіяни підтягують підкріплення та будуть відновлювати штурмові дії. Однак окупанти й так сконцентрували одне з наймасовіших угрупувань для штурму агломерації Покровськ – Мирноград. Це означає, що ворог має великі втрати.

Тому станом на зараз якогось стрімкого ривка в кількості особового складу росіян не зафіксовано. Ситуація може змінитись, якщо Кремль буде проводити масштабнішу мобілізаційну кампанію, ніж зараз,

– підкреслив Мусієнко.

Він додав, що зараз не всі російські контрактники є добровольцями, росіян у військкоматах змушують підписати документ. Крім того, в Кремлі навіть не збираються підписувати наказ про демобілізацію, на який чекають солдати строкової служби – їх залякують або "задобрюють" грошовими виплатами для підписання контракту.

Зауважте! Кремль перекидає ближче до лінії фронту і резервістів – Володимир Путін підписав наказ, за яким резервісти можуть проходити спеціальні тренування для "забезпечення захисту" критично важливих об'єктів. Це дозволяє скеровувати резервістів до окупованих територій.

Що відомо про мобілізацію в Росії?