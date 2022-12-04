В Україні триває мобілізація: скільки часу доведеться служити

В Україні триває загальна мобілізація. Її, як і воєнний стан, продовжили до лютого 2022 року. Що каже законодавство про терміни служби тих бійців, яких призвали захищати країну від ворога.

Про те, на який термін мобілізують та скільки військовослужбовець перебуватиме у лавах ЗСУ – читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо Військовим дозволили йти у відпустку на 10 днів під час дії воєнного стану

Строки військової служби

Загалом термін строкової військової служби становить:

для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову службу в ЗСУ та інших військових формуваннях – до 18 місяців;

для осіб, які на час призову на строкову військову службу мають ступінь вищої освіти магістра – до 12 місяців.

Для громадян України, які були мобілізовані на військову службу, встановлюються такі строки:

для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом – до 18 місяців;

для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації , на особливий період – до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію;

, на особливий період – або до оголошення рішення про демобілізацію; для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період – на строки, визначені рішенням Верховного головнокомандувача Збройних Сил України.

Строки служби за контрактом

Водночас для громадян України, які йдуть на військову службу за контрактом та призначаються на посади, встановлюються такі терміни:

для осіб рядового складу – 3 роки;

для осіб сержантського і старшинського складу – від 3 до 5 років;

для курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів – час навчання у вищому військовому навчальному закладі або військовому навчальному підрозділі вищого навчального закладу.

Для офіцерського складу:

військовослужбовців, які закінчили вищі військові навчальні заклади – 10 років; іншими спеціальностями – 5 років;

громадян, яким первинне військове звання присвоєно після проходження повного курсу військового вишколу за програмою підготовки офіцерів запасу – від 2 до 5 років;

для інших громадян – від 1 до 5 років.

Чи буде демобілізація військових, які відслужили рік

Раніше на сайті електронних петицій зареєстрували петицію про демобілізацію мобілізованих військовослужбовців, які відслужили один рік. Володимир Зеленський відповів на петицію, вказавши, що відповідно до статті 65 Конституції захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком кожного громадянина.

Також президент України пояснив, що військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації звільняються від служби у воєнний час тільки на підставах, визначених статтею 26 закону про військовий обов'язок і військову службу. Це може трапитись:

за віком;

за станом здоров'я;

у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду;

через сімейні обставини;

або з визначених названим законом поважних причин.

Додамо, що 1 грудня почали діяти нові правила бронювання військовозобов'язаних, які розширюють перелік людей, що підлягають бронюванню.