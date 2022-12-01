Мовиться про Закон України № 2732-ІХ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Саме в ньому мовиться про бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час.

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Почали діяти нові правила бронювання військовозобов'язаних

Закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" розширює перелік військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню. Зокрема, він передбачає бронювання людей, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів в особливий період;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким доведено мобілізаційні завдання (замовлення), якщо це необхідно для виконання доведених мобілізаційних завдань (замовлень);

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг оборонного призначення для задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань в особливий період, якщо це необхідно для виконання зазначених заходів;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Віднесення суб'єктів господарювання до таких підприємств, установ і організацій здійснюється за критеріями та у порядку, встановленими Кабінетом Міністрів,

– зауважили в Міноборони.

Розширення переліку можливостей для бронювання, окрім тих, які передбачають наявність мобілізаційних завдань, почне діяти лише після того, як уряд розробить і схвалить окремий порядок, який визначатиме ці критерії. До того часу діятиме порядок визначений постановою Кабінету Міністрів від 3 березня, який передбачає наявність мобілізаційного завдання.

В Україні планують запровадити цільову мобілізацію

Українців планують залучати до відбудови держави та ліквідації наслідків війни після її закінчення. Про це мовиться у "Положенні про єдину державну систему цивільного захисту", яке ще в травні підписав Кабмін.

Цільова мобілізація передбачає те, що певні категорії громадян не братимуть участі в бойових діях, однак допомагатимуть країні з відбудовою.

Варто підкреслити, що упродовж проходження такої мобілізації заробітна плата, посада та місце роботи зберігатимуться.

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