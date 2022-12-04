В Украине продолжается мобилизация: сколько времени придется служить

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Ее, как и военное положение, продлили до февраля 2022 года. Что говорит законодательство о сроках службы бойцов, которых призвали защищать страну от врага.

О том, на какой срок мобилизуют и сколько времени военнослужащий будет в рядах ВСУ – читайте в материале 24 канала.

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Сроки военной службы

В целом срок срочной военной службы составляет:

для солдат и матросов, сержантов и старшин, проходящих срочную военную службу в ВСУ и других военных формированиях – до 18 месяцев;

для лиц, на время призыва на срочную военную службу имеют степень высшего образования магистра – до 12 месяцев.

Для граждан Украины, мобилизованных на военную службу, устанавливаются следующие сроки:

для лиц офицерского состава, проходящих военную службу по призыву – до 18 месяцев;

для военнослужащих, которые проходят военную службу по призыву во время мобилизации , на особый период – до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации;

, на особый период – или до объявления решения о демобилизации; для военнослужащих, которые проходят военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период – на сроки, определенные решением Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

Сроки службы по контракту

В то же время для граждан Украины, которые идут на военную службу по контракту и назначаются на должности, устанавливаются следующие сроки:

для лиц рядового состава – 3 года;

для лиц сержантского и старшинского состава – от 3 до 5 лет;

для курсантов высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений – время обучения в высшем военном учебном заведении или военном учебном подразделении высшего учебного заведения.

Для офицерского состава:

военнослужащих, окончивших высшие военные учебные заведения – 10 лет; другими специальностями – 5 лет;

граждан, которым первоначальное воинское звание присвоено после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса – от 2 до 5 лет;

для других граждан – от 1 до 5 лет.

Будет ли демобилизация военных, отслуживших год

Ранее на сайте электронных петиций зарегистрировали петицию о демобилизации мобилизованных военнослужащих, отслуживших один год. Владимир Зеленский ответил на петицию, указав, что в соответствии со статьей 65 Конституции, защита отечества, независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью каждого гражданина.

Также президент Украины пояснил, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву во время мобилизации, освобождаются от службы в военное время только на основаниях, определенных статьей 26 закона о воинской обязанности и военной службе. Это может случиться:

по возрасту;

по состоянию здоровья;

в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда;

по семейным обстоятельствам;

или по определенным названным законом уважительным причинам.

Добавим, что 1 декабря начали действовать новые правила бронирования военнообязанных, расширяющие перечень подлежащих бронированию людей.