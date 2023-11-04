Данілов пояснив, чому в Україні поки не посилили мобілізацію

В Україні діє воєнний стан, а разом із ним – загальна мобілізація. Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, чому її не посилили, хоч відповідний запит надходить від військового керівництва.

Пролити світло на це питання він спробував в ефірі "Радіо Свободи". Олексій Данілов звернув увагу на процедури ухвалення рішень у нашій державі.

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Ситуація складна, але контрольована, – Данілов

Дійсно, дуже складна ситуація, але є процедура ухвалення рішень. Це не рішення, що комусь забажалося. Є процедури прийняття рішень,

– зазначив він.

За його словами, на Ставці Верховного головнокомандувача кожен із 22 членів має право подати питання на розгляд. Його Олексій Данілов, як координатор, має внести до порядку денного, щоб його розглянули.

Водночас він зазначив, що є також Верховна Рада, яка на законодавчому рівні має врегульовувати питання.

Кожен має займатися своєю справою. Так, ситуація на сьогодні складна, але, як кажуть наші військові, абсолютно контрольована,

– констатував він.

Данілов в інтерв'ю "Українському радіо" наголосив, що "не треба тут дуже роздмухувати цю тему". Він підкреслив, що мобілізація в Україні почалася 24 лютого 2022 року о 8 годині ранку. Тоді депутати ВР підтвердили рішення РНБО, ухвалене під час засідання о 05:30, проведеного у кабінеті Зеленського.

Чи складно? Так, дуже складно, тому що повертаємося до певних ризиків, коли люди, нечисті на руку, починають комусь там щось робити. Якісь пропозиції, якісь речі. Суспільство на це так само дивиться, на ці речі, і його це так само ці речі можуть обурювати,

– додав він.

Журналістка спитала Данілова, чому Зеленський досі не підписав законопроєкт, який передбачає, що призовний вік знизиться з 27 років до 25. На це секретар РНБО зазначив, що потрібно спитати у президента.

Мобілізація не зупиняється

За словами секретаря РНБО, на початку повномасштабного вторгнення була велика хвиля людей, котрі стали на захист України. За понад 618 днів цей процес іде.

Ми жодного дня не зупиняли процес мобілізації наших громадян. У нас є центри комплектації, де працюють військові люди, які безпосередньо підпорядковані військовим. Вони призивають стільки людей для виконання обов'язків, скільки вважають за потрібне,

– додав Данілов.

Він додав, що наразі люди, котрі приходять до ТЦК СП, проходять медичну комісію. І лиш після цього, якщо військові вважають, що така людина необхідна нашій армії, для захисту Сил безпеки й оборони, "обов'язково відбувається процес навчання". За його словами, система налагоджена, а процес постійно рухається вперед.