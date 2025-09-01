В Україні триває воєнний стан і мобілізація військовозобов'язаних чоловіків. Для цього процесу створено застосунок Резерв+, який забезпечує певні зручності у розв'язанні питань мобілізації.

На питання, чи обов'язково встановлювати застосунок, відповіла юристка Олександра Капітула у коментарі РБК-Україна, передає 24 Канал.

Для чого потрібен Резерв+ на телефоні?

В умовах воєнного стану та мобілізації військовозобов'язані чоловіки мають дотримуватися правил військового обліку. Одним із цифрових інструментів для цього є застосунок Резерв+.

За словами юристки, головна мета сервісу полягає у полегшенні взаємодії між військовозобов'язаними та територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Користувачі можуть дистанційно оновлювати облікові дані, подавати запити на відстрочку чи обирати місце служби для контракту.

Для працівників ТЦК та СП застосунок також зручний, адже прискорює опрацювання запитів і зменшує навантаження.

Водночас у законодавстві немає вимоги про обов'язкове встановлення Резерв+ усіма призовниками чи резервістами.

Юристка зазначає, що відповідно до закону людина має право:

дізнатися, чи внесли її в Реєстр і які дані про неї там є (у тому числі через електронний кабінет);

звернутися із заявою, якщо дані внесли неправильно або не внесли взагалі, і вимагати їх виправлення.

Як зазначає експертка, поява такого сервісу є логічним кроком у процесі цифровізації державних послуг. Подібні інструменти вже діють в інших сферах, що спрощує взаємодію громадян із владою.

Що змінилось у питанні мобілізації останнім часом?