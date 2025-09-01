Чи обов'язково мати застосунок Резерв+ на телефоні: пояснення юристки
- Застосунок Резерв+ полегшує взаємодію між військовозобов'язаними та ТЦК та СП, дозволяючи оновлювати дані та подавати запити дистанційно.
- У законодавстві немає вимоги обов'язкового встановлення Резерв+, але його використання спрощує процеси мобілізації.
В Україні триває воєнний стан і мобілізація військовозобов'язаних чоловіків. Для цього процесу створено застосунок Резерв+, який забезпечує певні зручності у розв'язанні питань мобілізації.
На питання, чи обов'язково встановлювати застосунок, відповіла юристка Олександра Капітула у коментарі РБК-Україна, передає 24 Канал.
Дивіться також Службовці ТЦК та СП носитимуть бодікамери: як працюватиме відеофіксація оповіщення з 1 вересня
Для чого потрібен Резерв+ на телефоні?
В умовах воєнного стану та мобілізації військовозобов'язані чоловіки мають дотримуватися правил військового обліку. Одним із цифрових інструментів для цього є застосунок Резерв+.
За словами юристки, головна мета сервісу полягає у полегшенні взаємодії між військовозобов'язаними та територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Користувачі можуть дистанційно оновлювати облікові дані, подавати запити на відстрочку чи обирати місце служби для контракту.
Для працівників ТЦК та СП застосунок також зручний, адже прискорює опрацювання запитів і зменшує навантаження.
Водночас у законодавстві немає вимоги про обов'язкове встановлення Резерв+ усіма призовниками чи резервістами.
Юристка зазначає, що відповідно до закону людина має право:
- дізнатися, чи внесли її в Реєстр і які дані про неї там є (у тому числі через електронний кабінет);
- звернутися із заявою, якщо дані внесли неправильно або не внесли взагалі, і вимагати їх виправлення.
Як зазначає експертка, поява такого сервісу є логічним кроком у процесі цифровізації державних послуг. Подібні інструменти вже діють в інших сферах, що спрощує взаємодію громадян із владою.
Що змінилось у питанні мобілізації останнім часом?
Із 28 серпня 2025 року чоловіки віком до 22 років мають право вільно виїжджати за кордон. Для виїзду необхідні закордонний паспорт і військово-обліковий документ (паперовий чи електронний). Зміни не стосуються держпосадовців.
Жінки з медичною чи фармацевтичною освітою від серпня 2025 року автоматично ставляться на військовий облік. Водночас їхня мобілізація не є примусовою.
З 1 вересня 2025 року військовослужбовці ТЦК працюватимуть із бодікамерами під час перевірки документів або вручення повісток. Записуватиметься все автоматично, а відео зберігатиметься щонайменше 30 днів на захищеному сервері.