Військовий облік для 17-річних: як на нього стати у 2026 році

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. З січня до 31 липня 2026 року чоловіки, яким виповнюється 17 років, мають стати на військовий облік призовників.

Проте наголошують, що процедура не є призовом на службу. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП.

Що потрібно для взяття на облік?

У ТЦК пояснили, що дані юнаків, яким виповнюється 17 років, вноситимуть до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Це дозволяє визначити обсяг мобілізаційного ресурсу, рівень освіти та інші дані.

Для цього чоловіку потрібно:

пройти електронну ідентифікацію та оновити дані в електронному кабінеті призовника,

з'явитися особисто до районного (міського) ТЦК та СП із документами, визначеними Міноборони.

Не підлягають обліку ті, хто: відбуває покарання в місцях позбавлення волі; перебуває під примусовими медичними заходами,

– додали в ТЦК.

Також у ТЦК надали список обов'язкових документів:

Паспорт громадянина України,

витяг з реєстру територіальної громади (місце проживання),

довідка ВПО (за наявності),

свідоцтво про народження,

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

документ про освіту,

довідка з місця навчання або роботи (за наявності),

4 фото 35×45 міліметрів (без головного убору).

Що робити у разі неявки?

Як пояснили військові, серед поважних причин для неявки або неможливості пройти ідентифікацію є хвороба, наслідки стихійних лих, перебування на ТОТ чи в зоні бойових дій, а також інші обставини, за наявності підтвердження.

Також, як йдеться в повідомленні, якщо юнак не став на облік вчасно, він має особисто звернутися до ТЦК та СП.

