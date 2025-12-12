Укр Рус
12 грудня, 09:28
Військовий облік для 17-річних: як на нього стати у 2026 році

Дарія Черниш
Основні тези
  • Юнаки, яким виповнюється 17 років, повинні стати на військовий облік до 31 липня 2026 року, що не є призовом на службу.
  • Для взяття на облік необхідно пройти електронну ідентифікацію, з'явитися до ТЦК з визначеними документами.

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. З січня до 31 липня 2026 року чоловіки, яким виповнюється 17 років, мають стати на військовий облік призовників.

Проте наголошують, що процедура не є призовом на службу. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП.

Що потрібно для взяття на облік?

У ТЦК пояснили, що дані юнаків, яким виповнюється 17 років, вноситимуть до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Це дозволяє визначити обсяг мобілізаційного ресурсу, рівень освіти та інші дані. 

Для цього чоловіку потрібно: 

  • пройти електронну ідентифікацію та оновити дані в електронному кабінеті призовника,
  • з'явитися особисто до районного (міського) ТЦК та СП із документами, визначеними Міноборони.

Не підлягають обліку ті, хто: відбуває покарання в місцях позбавлення волі; перебуває під примусовими медичними заходами,
– додали в ТЦК.

Також у ТЦК надали список обов'язкових документів:

  • Паспорт громадянина України,
  • витяг з реєстру територіальної громади (місце проживання),
  • довідка ВПО (за наявності),
  • свідоцтво про народження,
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків,
  • документ про освіту,
  • довідка з місця навчання або роботи (за наявності),
  • 4 фото 35×45 міліметрів (без головного убору).

Що робити у разі неявки?

Як пояснили військові, серед поважних причин для неявки або неможливості пройти ідентифікацію є хвороба, наслідки стихійних лих, перебування на ТОТ чи в зоні бойових дій, а також інші обставини, за наявності підтвердження.

Також, як йдеться в повідомленні, якщо юнак не став на облік вчасно, він має особисто звернутися до ТЦК та СП.

