Військовий облік для 17-річних: як на нього стати у 2026 році
- Юнаки, яким виповнюється 17 років, повинні стати на військовий облік до 31 липня 2026 року, що не є призовом на службу.
- Для взяття на облік необхідно пройти електронну ідентифікацію, з'явитися до ТЦК з визначеними документами.
В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. З січня до 31 липня 2026 року чоловіки, яким виповнюється 17 років, мають стати на військовий облік призовників.
Проте наголошують, що процедура не є призовом на службу. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП.
Що потрібно для взяття на облік?
У ТЦК пояснили, що дані юнаків, яким виповнюється 17 років, вноситимуть до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Це дозволяє визначити обсяг мобілізаційного ресурсу, рівень освіти та інші дані.
Для цього чоловіку потрібно:
- пройти електронну ідентифікацію та оновити дані в електронному кабінеті призовника,
- з'явитися особисто до районного (міського) ТЦК та СП із документами, визначеними Міноборони.
Не підлягають обліку ті, хто: відбуває покарання в місцях позбавлення волі; перебуває під примусовими медичними заходами,
– додали в ТЦК.
Також у ТЦК надали список обов'язкових документів:
- Паспорт громадянина України,
- витяг з реєстру територіальної громади (місце проживання),
- довідка ВПО (за наявності),
- свідоцтво про народження,
- реєстраційний номер облікової картки платника податків,
- документ про освіту,
- довідка з місця навчання або роботи (за наявності),
- 4 фото 35×45 міліметрів (без головного убору).
Що робити у разі неявки?
Як пояснили військові, серед поважних причин для неявки або неможливості пройти ідентифікацію є хвороба, наслідки стихійних лих, перебування на ТОТ чи в зоні бойових дій, а також інші обставини, за наявності підтвердження.
Також, як йдеться в повідомленні, якщо юнак не став на облік вчасно, він має особисто звернутися до ТЦК та СП.
Останні новини мобілізації
Із 9 грудня діють оновлені правила бронювання для критично важливих підприємств. Вони передбачають швидше перебронювання та можливість скасування відстрочок.
Кабмін змінив процедуру оформлення військово-облікових документів. Тепер електронний документ у застосунку Резерв+ стає головним для військовозобов'язаних.