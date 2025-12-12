Военный учет для 17-летних: как на него стать в 2026 году

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. С января по 31 июля 2026 года мужчины, которым исполняется 17 лет, должны стать на воинский учет призывников.

Однако отмечают, что процедура не является призывом на службу. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП.

Что нужно для постановки на учет?

В ТЦК объяснили, что данные юношей, которым исполняется 17 лет, будут вносить в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Это позволяет определить объем мобилизационного ресурса, уровень образования и другие данные.

Для этого мужчине нужно:

пройти электронную идентификацию и обновить данные в электронном кабинете призывника,

явиться лично в районный (городской) ТЦК и СП с документами, определенными Минобороны.

Не подлежат учету те, кто: отбывает наказание в местах лишения свободы; находится под принудительными медицинскими мероприятиями,

– добавили в ТЦК.

Также в ТЦК предоставили список обязательных документов:

Паспорт гражданина Украины,

выписка из реестра территориальной общины (место жительства),

справка ВПЛ (при наличии),

свидетельство о рождении,

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика,

документ об образовании,

справка с места учебы или работы (при наличии),

4 фото 35×45 миллиметров (без головного убора).

Что делать в случае неявки?

Как пояснили военные, среди уважительных причин для неявки или невозможности пройти идентификацию является болезнь, последствия стихийных бедствий, пребывания на ВОТ или в зоне боевых действий, а также другие обстоятельства, при наличии подтверждения.

Также, как говорится в сообщении, если юноша не стал на учет вовремя, он должен лично обратиться в ТЦК и СП.

Последние новости мобилизации