Мобілізація по-новому: чи зміниться процес призову в Україні після заяви Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія посилює наступ. Саме тому в України немає іншого вибору, як зміцнювати своє військо.

Окремі парламентарі та низка військових експертів в коментарі для ТСН.ua назвали ймовірні сценарії змін. Про це повідомляє 24 Канал.

Чи очікуються зміни в процесі мобілізації?

Народний депутат Олексій Гончаренко, який часто коментує мобілізацію та діяльність ТЦК, вважає, що мобілізацію потрібно посилити.

Тоді як військовий експерт Олександр Мусієнко зазначив, що Сирський наголосив зокрема і на тому, що треба посилювати рекрутинг. Хай там що, але можна і добровільно приходити до війська. В цьому є перевага, тому що можна обирати підрозділ, рід та вид військ, де хочеш служити.

Стосовно мобілізації: цифр розголошувати не буду, але восени вона дещо покращилась. Тобто ми спостерігаємо тенденцію того, що вдається залучати людей до війська. Це добре і хотілось би, щоб ці темпи не збавлялись, а в ідеалі – нарощувались. Як через рекрутинг, так і через мобілізацію,

– додав він.

А також зауважив, що російський наступ триває і не на одному напрямку. Тому українцям потрібно вирішувати завдання поповнення наявних бригад, формувати оперативний резерв.

Військовий оглядач Денис Попович також підтверджує тенденцію, що мобілізація, наприклад, у листопаді, за цифрами мала задовільні показники. Однак незрозуміло, яка кількість людей потрапила до навчальних центрів та вдалася до СЗЧ.

На думку Поповича, треба досягати того, щоб менше людей хотіли ставати СЗЧшниками. Потрібні "батіг" та "пряник": відповідальність за самовільне залишення частини та, відповідно, мотивація служити. Саме на мотивації потрібно будувати всю мобілізацію.

Своєю чергою, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко називає заяву головнокомандувача доволі дискусійною. За його словами, можна говорити про різні аспекти того, що він заявив, але не здогадуватись про те, що він справді мав на увазі.

Було сказано про мобілізацію, про контракти. Але не було детального формулювання. В якомусь сенсі можна зрозуміти те, чому так: не треба, щоб всі знали про те, які у нас плани.

Коваленко також додає, що якщо говорити про мобілізацію, то треба говорити про якість, а не кількість, адже ми не можемо дозволити собі воювати з Росією кількістю. Тобто може йтись про розширення фінансової мотивації.

Він зазначив:"Я про це давно кажу і маю надію, що це почне поширюватись не тільки на категорію 18-24 років. До речі, ця категорія – найменш ефективна, на яку можна було б поширювати такі контракти. Вона найменша за кількістю та активністю. Тому важливо приділяти увагу не просто контрактам, а разовим виплатам категоріям 24+."

Хто в Україні підлягає мобілізації?