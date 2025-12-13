Мобилизация по-новому: изменится ли процесс призыва в Украине после заявления Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия усиливает наступление. Именно поэтому у Украины нет другого выбора, как укреплять свое войско.

Отдельные парламентарии и ряд военных экспертов в комментарии для ТСН.ua назвали вероятные сценарии изменений. Об этом сообщает 24 Канал.

Смотрите также Фото в Резерв+ появляются не у всех: когда у пользователя могут попросить дополнительный документ

Ожидаются ли изменения в процессе мобилизации?

Народный депутат Алексей Гончаренко, который часто комментирует мобилизацию и деятельность ТЦК, считает, что мобилизацию нужно усилить.

Тогда как военный эксперт Александр Мусиенко отметил, что Сырский отметил в том числе и на том, что надо усиливать рекрутинг. Пусть там что, но можно и добровольно приходить в армию. В этом есть преимущество, потому что можно выбирать подразделение, род и вид войск, где хочешь служить.

Относительно мобилизации: цифр разглашать не буду, но осенью она несколько улучшилась. То есть мы наблюдаем тенденцию того, что удается привлекать людей в армию. Это хорошо и хотелось бы, чтобы эти темпы не сбавлялись, а в идеале – наращивались. Как через рекрутинг, так и через мобилизацию,

– добавил он.

А также заметил, что российское наступление продолжается и не на одном направлении. Поэтому украинцам нужно решать задачи пополнения имеющихся бригад, формировать оперативный резерв.

Военный обозреватель Денис Попович также подтверждает тенденцию, что мобилизация, например, в ноябре, по цифрам имела удовлетворительные показатели. Однако непонятно, какое количество людей попало в учебные центры и прибегло к СЗЧ.

По мнению Поповича, надо достигать того, чтобы меньше людей хотели становиться СЗЧшниками. Нужны "кнут" и "пряник": ответственность за самовольное оставление части и, соответственно, мотивация служить. Именно на мотивации нужно строить всю мобилизацию.

В свою очередь, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко называет заявление главнокомандующего довольно дискуссионным. По его словам, можно говорить о различных аспектах того, что он заявил, но не догадываться о том, что он действительно имел в виду.

Было сказано о мобилизации, о контрактах. Но не было детальной формулировки. В каком-то смысле можно понять то, почему так: не надо, чтобы все знали о том, какие у нас планы.

Коваленко также добавляет, что если говорить о мобилизации, то надо говорить о качестве, а не количество, ведь мы не можем позволить себе воевать с Россией количеством. То есть речь может идти о расширении финансовой мотивации.

Он отметил: "Я об этом давно говорю и надеюсь, что это начнет распространяться не только на категорию 18-24 лет. Кстати, эта категория – наименее эффективная, на которую можно было бы распространять такие контракты. Она наименьшая по количеству и активности. Поэтому важно уделять внимание не просто контрактам, а разовым выплатам категориям 24+."

Кто в Украине подлежит мобилизации?