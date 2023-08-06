Мобілізація триває: через які хвороби хребта можуть звільнити від служби

В Україні на сьогодні триває проведення загальної мобілізації. Є категорії чоловіків, які звільняються від служби через проблеми зі здоров'ям.

Серед підстав для звільнення від служби є певні захворювання хребта. Детальніше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Які хвороби хребта є підставою для звільнення від служби

Так, до низки хвороб хребта, входять такі діагнози:

Хвороби хребта (дорсопатії) та їх наслідки М40-М54;

Кіфоз та лордоз, сколіоз, остеохондроз хребта;

Спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків, інші дорсопатії;

Травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетень та периферичних нервів S22, S24, S25, S32;

Переломи хребта на будь-якому рівні;

Перелом хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка, вивих, підвивих хребця, розрив міжхребцевого диска;

Розрив, здавлювання, струс, набряк та крововилив спинного мозку;

Прогресуючий туберкульоз хребта, кісток та суглобів, що супроводжується розладом функцій, наявністю парезів, паралічів, а також напливних абсцесів та нориць;

Активний обмежений туберкульоз хребта, кісток та суглобів, сечостатевих органів, іншої позалегеневої локалізації у стадії згасання без напливних абсцесів та свищів;

Деформуючий спондильоз та міжхребцевий остеохондроз шийного відділу хребта, що супроводжуються функціональною нестабільністю ІІ-ІІІ стадій (зміщення тіл хребців понад 3 міліметри під час функціональних проб) та вертебробазилярною недостатністю;

Деформуючий спондильоз та міжхребцевий остеохондроз грудного та поперекового відділів хребта, що супроводжуються глибокими пара- та тетрапарезами з порушеннями функцій сфінктерів, з синдромом бічного аміотрофічного склерозу;

Фіксовані викривлення хребта (кіфози, сколіози IV ступеня) з різкою деформацією грудної клітки (реберний пагорб та ін.) та значним порушенням функції зовнішнього дихання III ступеня за рестриктивним типом;

Тяжкі форми артритів та артрозів, синдром Фелті, ревматоїдний васкуліт, хвороба Стілла, ревматоїдний бурсит, псоріатичні та ентеропатичні артропатії;

Ювенільний артрит, подагра, подагра Шегрена, хвороба Бехчета, дифузний еозинофільний фасцит, що призводить до значних порушень функцій пошкоджених органів.

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