Мобілізація триває: через які хвороби хребта можуть звільнити від служби

6 серпня 2023, 13:39
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В Україні на сьогодні триває проведення загальної мобілізації. Є категорії чоловіків, які звільняються від служби через проблеми зі здоров'ям.

Серед підстав для звільнення від служби є певні захворювання хребта. Детальніше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Які хвороби хребта є підставою для звільнення від служби

Так, до низки хвороб хребта, входять такі діагнози:

  • Хвороби хребта (дорсопатії) та їх наслідки М40-М54;
  • Кіфоз та лордоз, сколіоз, остеохондроз хребта;
  • Спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків, інші дорсопатії;
  • Травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетень та периферичних нервів S22, S24, S25, S32;
  • Переломи хребта на будь-якому рівні;
  • Перелом хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка, вивих, підвивих хребця, розрив міжхребцевого диска;
  • Розрив, здавлювання, струс, набряк та крововилив спинного мозку;
  • Прогресуючий туберкульоз хребта, кісток та суглобів, що супроводжується розладом функцій, наявністю парезів, паралічів, а також напливних абсцесів та нориць;
  • Активний обмежений туберкульоз хребта, кісток та суглобів, сечостатевих органів, іншої позалегеневої локалізації у стадії згасання без напливних абсцесів та свищів;
  • Деформуючий спондильоз та міжхребцевий остеохондроз шийного відділу хребта, що супроводжуються функціональною нестабільністю ІІ-ІІІ стадій (зміщення тіл хребців понад 3 міліметри під час функціональних проб) та вертебробазилярною недостатністю;
  • Деформуючий спондильоз та міжхребцевий остеохондроз грудного та поперекового відділів хребта, що супроводжуються глибокими пара- та тетрапарезами з порушеннями функцій сфінктерів, з синдромом бічного аміотрофічного склерозу;
  • Фіксовані викривлення хребта (кіфози, сколіози IV ступеня) з різкою деформацією грудної клітки (реберний пагорб та ін.) та значним порушенням функції зовнішнього дихання III ступеня за рестриктивним типом;
  • Тяжкі форми артритів та артрозів, синдром Фелті, ревматоїдний васкуліт, хвороба Стілла, ревматоїдний бурсит, псоріатичні та ентеропатичні артропатії;
  • Ювенільний артрит, подагра, подагра Шегрена, хвороба Бехчета, дифузний еозинофільний фасцит, що призводить до значних порушень функцій пошкоджених органів.

Хто з чоловіків може виїхати за кордон з 1 серпня

  • чоловіки до 18 та від 60 років;
  • чоловіки від 18 до 60, які постійно проживають за кордоном та мають відповідну позначку про це у паспорті;
  • виключені з військового обліку за станом здоров’я чоловіки від 18 до 60 років;
  • чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за станом здоров’я;
  • чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за сімейними обставинами;
  • чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон через професію;
  • чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон для допомоги Силам оборони щодо протистояння Росії;
  • військові, які мають дозвіл;
  • чоловіки та жінки держслужбовці.

Автор: Софія Ропан