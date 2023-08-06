Мобилизация продолжается: из-за каких болезней позвоночника могут освободить от службы
6 августа 2023, 13:39Читати новину українською
В Украине на сегодняшний день продолжается проведение общей мобилизации. Есть категории мужчин, которые освобождаются от службы из-за проблем со здоровьем.
Среди оснований для освобождения от службы есть определенные заболевания позвоночника. Детальнее об этом – читайте в материале 24 Канала.
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Какие болезни позвоночника являются основанием для освобождения от службы
Так, в ряд болезней позвоночника, входят такие диагнозы:
- Болезни позвоночника (дорсопатии) и их последствия М40-М54;
- Кифоз и лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника;
- Спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков, другие дорсопатии;
- Травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов S22, S24, S25, S32;
- Переломы позвоночника на любом уровне;
- Перелом позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих, подвыв позвонка, разрыв межпозвонкового диска;
- Разрыв, сдавливание, сотрясение, отек и кровоизлияние спинного мозга;
- Прогрессирующий туберкулез позвоночника, костей и суставов, сопровождающийся расстройством функций, наличием парезов, параличей, а также наплывных абсцессов и свищей;
- Активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей и суставов, мочеполовых органов, другой внелегочной локализации в стадии угасания без наплывных абсцессов и свищей;
- Деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз шейного отдела позвоночника, сопровождающиеся функциональной нестабильностью ІІ-ІІІ стадий (смещение тел позвонков более 3 миллиметров во время функциональных проб) и вертебробазилярной недостаточностью;
- Деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника, сопровождающиеся глубокими пара- и тетрапарезами с нарушениями функций сфинктеров, с синдромом бокового амиотрофического склероза;
- Фиксированные искривления позвоночника (кифозы, сколиозы IV степени) с резкой деформацией грудной клетки (реберный холм и др.) и значительным нарушением функции внешнего дыхания III степени по рестриктивному типу;
- Тяжелые формы артритов и артрозов, синдром Фелти, ревматоидный васкулит, болезнь Стилла, ревматоидный бурсит, псориатические и энтеропатические артропатии;
- Ювенильный артрит, подагра, подагра Шегрена, болезнь Бехчета, диффузный эозинофильный фасцит, приводящий к значительным нарушениям функций поврежденных органов.
Кто из мужчин может выехать за границу с 1 августа
- мужчины до 18 и от 60 лет;
- мужчины от 18 до 60, постоянно проживающие за границей и имеющие соответствующую отметку об этом в паспорте;
- исключены из военного учета по состоянию здоровья мужчины от 18 до 60 лет;
- мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по состоянию здоровья;
- мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по семейным обстоятельствам;
- мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу через профессию;
- мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу для помощи Силам обороны по противостоянию России;
- военные, имеющие разрешение;
- мужчины и женщины госслужащие.