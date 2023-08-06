Серед підстав для звільнення від служби є певні захворювання хребта. Детальніше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Які хвороби хребта є підставою для звільнення від служби
Так, до низки хвороб хребта, входять такі діагнози:
- Хвороби хребта (дорсопатії) та їх наслідки М40-М54;
- Кіфоз та лордоз, сколіоз, остеохондроз хребта;
- Спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків, інші дорсопатії;
- Травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетень та периферичних нервів S22, S24, S25, S32;
- Переломи хребта на будь-якому рівні;
- Перелом хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка, вивих, підвивих хребця, розрив міжхребцевого диска;
- Розрив, здавлювання, струс, набряк та крововилив спинного мозку;
- Прогресуючий туберкульоз хребта, кісток та суглобів, що супроводжується розладом функцій, наявністю парезів, паралічів, а також напливних абсцесів та нориць;
- Активний обмежений туберкульоз хребта, кісток та суглобів, сечостатевих органів, іншої позалегеневої локалізації у стадії згасання без напливних абсцесів та свищів;
- Деформуючий спондильоз та міжхребцевий остеохондроз шийного відділу хребта, що супроводжуються функціональною нестабільністю ІІ-ІІІ стадій (зміщення тіл хребців понад 3 міліметри під час функціональних проб) та вертебробазилярною недостатністю;
- Деформуючий спондильоз та міжхребцевий остеохондроз грудного та поперекового відділів хребта, що супроводжуються глибокими пара- та тетрапарезами з порушеннями функцій сфінктерів, з синдромом бічного аміотрофічного склерозу;
- Фіксовані викривлення хребта (кіфози, сколіози IV ступеня) з різкою деформацією грудної клітки (реберний пагорб та ін.) та значним порушенням функції зовнішнього дихання III ступеня за рестриктивним типом;
- Тяжкі форми артритів та артрозів, синдром Фелті, ревматоїдний васкуліт, хвороба Стілла, ревматоїдний бурсит, псоріатичні та ентеропатичні артропатії;
- Ювенільний артрит, подагра, подагра Шегрена, хвороба Бехчета, дифузний еозинофільний фасцит, що призводить до значних порушень функцій пошкоджених органів.
Хто з чоловіків може виїхати за кордон з 1 серпня
- чоловіки до 18 та від 60 років;
- чоловіки від 18 до 60, які постійно проживають за кордоном та мають відповідну позначку про це у паспорті;
- виключені з військового обліку за станом здоров’я чоловіки від 18 до 60 років;
- чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за станом здоров’я;
- чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за сімейними обставинами;
- чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон через професію;
- чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон для допомоги Силам оборони щодо протистояння Росії;
- військові, які мають дозвіл;
- чоловіки та жінки держслужбовці.