Среди оснований для освобождения от службы есть определенные заболевания позвоночника. Детальнее об этом – читайте в материале 24 Канала.

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Какие болезни позвоночника являются основанием для освобождения от службы

Так, в ряд болезней позвоночника, входят такие диагнозы:

  • Болезни позвоночника (дорсопатии) и их последствия М40-М54;
  • Кифоз и лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника;
  • Спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков, другие дорсопатии;
  • Травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов S22, S24, S25, S32;
  • Переломы позвоночника на любом уровне;
  • Перелом позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих, подвыв позвонка, разрыв межпозвонкового диска;
  • Разрыв, сдавливание, сотрясение, отек и кровоизлияние спинного мозга;
  • Прогрессирующий туберкулез позвоночника, костей и суставов, сопровождающийся расстройством функций, наличием парезов, параличей, а также наплывных абсцессов и свищей;
  • Активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей и суставов, мочеполовых органов, другой внелегочной локализации в стадии угасания без наплывных абсцессов и свищей;
  • Деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз шейного отдела позвоночника, сопровождающиеся функциональной нестабильностью ІІ-ІІІ стадий (смещение тел позвонков более 3 миллиметров во время функциональных проб) и вертебробазилярной недостаточностью;
  • Деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника, сопровождающиеся глубокими пара- и тетрапарезами с нарушениями функций сфинктеров, с синдромом бокового амиотрофического склероза;
  • Фиксированные искривления позвоночника (кифозы, сколиозы IV степени) с резкой деформацией грудной клетки (реберный холм и др.) и значительным нарушением функции внешнего дыхания III степени по рестриктивному типу;
  • Тяжелые формы артритов и артрозов, синдром Фелти, ревматоидный васкулит, болезнь Стилла, ревматоидный бурсит, псориатические и энтеропатические артропатии;
  • Ювенильный артрит, подагра, подагра Шегрена, болезнь Бехчета, диффузный эозинофильный фасцит, приводящий к значительным нарушениям функций поврежденных органов.

Кто из мужчин может выехать за границу с 1 августа

  • мужчины до 18 и от 60 лет;
  • мужчины от 18 до 60, постоянно проживающие за границей и имеющие соответствующую отметку об этом в паспорте;
  • исключены из военного учета по состоянию здоровья мужчины от 18 до 60 лет;
  • мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по состоянию здоровья;
  • мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по семейным обстоятельствам;
  • мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу через профессию;
  • мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу для помощи Силам обороны по противостоянию России;
  • военные, имеющие разрешение;
  • мужчины и женщины госслужащие.