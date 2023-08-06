Среди оснований для освобождения от службы есть определенные заболевания позвоночника. Детальнее об этом – читайте в материале 24 Канала.

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Какие болезни позвоночника являются основанием для освобождения от службы

Так, в ряд болезней позвоночника, входят такие диагнозы:

Болезни позвоночника (дорсопатии) и их последствия М40-М54;

Кифоз и лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника;

Спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков, другие дорсопатии;

Травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов S22, S24, S25, S32;

Переломы позвоночника на любом уровне;

Перелом позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих, подвыв позвонка, разрыв межпозвонкового диска;

Разрыв, сдавливание, сотрясение, отек и кровоизлияние спинного мозга;

Прогрессирующий туберкулез позвоночника, костей и суставов, сопровождающийся расстройством функций, наличием парезов, параличей, а также наплывных абсцессов и свищей;

Активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей и суставов, мочеполовых органов, другой внелегочной локализации в стадии угасания без наплывных абсцессов и свищей;

Деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз шейного отдела позвоночника, сопровождающиеся функциональной нестабильностью ІІ-ІІІ стадий (смещение тел позвонков более 3 миллиметров во время функциональных проб) и вертебробазилярной недостаточностью;

Деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника, сопровождающиеся глубокими пара- и тетрапарезами с нарушениями функций сфинктеров, с синдромом бокового амиотрофического склероза;

Фиксированные искривления позвоночника (кифозы, сколиозы IV степени) с резкой деформацией грудной клетки (реберный холм и др.) и значительным нарушением функции внешнего дыхания III степени по рестриктивному типу;

Тяжелые формы артритов и артрозов, синдром Фелти, ревматоидный васкулит, болезнь Стилла, ревматоидный бурсит, псориатические и энтеропатические артропатии;

Ювенильный артрит, подагра, подагра Шегрена, болезнь Бехчета, диффузный эозинофильный фасцит, приводящий к значительным нарушениям функций поврежденных органов.

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