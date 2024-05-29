Чи можлива мобілізація засуджених жінок: у Мін'юсті дали відповідь
Законодавство передбачає можливість мобілізації засуджених жінок до лав ЗСУ. У Міністерстві Юстиції розповіли, за яких обставин і чи планує взагалі держава мобілізувати жінок із в'язниць.
Засуджених жінок у Збройні сили України поки не мобілізували. Хоча, в законі нема обмежень щодо того, що це будуть чоловіки чи жінки. Така можливість теоретично є, але попиту в Збройних силах на мобілізацію жінок немає. Про це розповів міністр юстиції України Дениса Малюськи в етері всеукраїнського телемарафону, передає 24 Канал.
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Чому засуджених жінок поки не мобілізують
За його словами міністра юстиції, жінок у тюремній системі доволі мало.
Цифру зараз назвати не готовий, але насправді ми не говоримо про якусь велику кількість людей. По-перше, і злочини вони тяжкі набагато рідше скоюють, а по-друге, знову ж таки, суди не так часто дають тяжкі покарання, тобто покарання, пов'язані з позбавленням волі,
– говорить Малюська.
Як розповів Малюська, станом на сьогодні 4,5 тисячі ув'язнених подали заяви на проходження військової служби. З них 4 тисячі пройшли ВЛК і є придатними.
Крім того, він зауважив, що до лав ЗСУ приєдналися вже 650 людей з місць відбування покарань.
Що відомо про мобілізацію ув'язнених в Україні
- 9 травня 2024 року Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт, який передбачає добровільну мобілізацію окремих категорій ув'язнених. За цей законопроєкт проголосували 279 нардепів.
- Потенційний ресурс людей, яких можна мобілізувати, становить 15 – 20 тисяч осіб. Це ті, хто виявить бажання вийти із в'язниці і приєднатися до Сил оборони.
- Речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів, що рішення про мобілізацію буде залежати не тільки від особистого бажання ув'язненого та складу злочину, а і від висновку ВЛК, рішення суду й готовності командира прийняти таку особу на службу у свій підрозділ. Рішення про умовно дострокове звільнення ухвалює суд.
- Більше як 3 тисяч засуджених вже написали заяви на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для служби в армії. Хоч, можливо, кількісно вони підсилять ЗСУ, проте невідомо, як поводитимуться ув'язнені за межами в'язниць.
- Військовий експерт Владислав Селезньов розповів 24 Каналу, що українська армія матиме більше клопотів, ніж реального зиску від того, що до лав українського війська долучатимуться колишні ув'язнені.