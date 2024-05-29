Возможна ли мобилизация осужденных женщин: в Минюсте дали ответ
Законодательство предусматривает возможность мобилизации осужденных женщин в ряды ВСУ. В Министерстве юстиции рассказали, при каких обстоятельствах и планирует ли вообще государство мобилизовать женщин из тюрем.
Осужденных женщин в Вооруженные силы Украины пока не мобилизовали. Хотя, в законе нет ограничений относительно того, что это будут мужчины или женщины. Такая возможность теоретически есть, но спроса в Вооруженных силах на мобилизацию женщин нет. Об этом рассказал министр юстиции Украины Дениса Малюськи в эфире всеукраинского телемарафона, передает 24 Канал.
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Почему осужденных женщин пока не мобилизуют
По его словам министра юстиции, женщин в тюремной системе довольно мало.
Цифру сейчас назвать не готов, но на самом деле мы не говорим о каком-то большом количестве людей. Во-первых, и преступления они тяжкие гораздо реже совершают, а во-вторых, опять же, суды не так часто дают тяжкие наказания, то есть наказания, связанные с лишением свободы,
– говорит Малюська.
Как рассказал Малюська, по состоянию на сегодня 4,5 тысячи заключенных подали заявления на прохождение военной службы. Из них 4 тысячи прошли ВВК и являются пригодными.
Кроме того, он отметил, что в ряды ВСУ присоединились уже 650 человек из мест отбывания наказаний.
Что известно о мобилизации заключенных в Украине
- 9 мая 2024 года Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект, который предусматривает добровольную мобилизацию отдельных категорий заключенных. За этот законопроект проголосовали 279 нардепов.
- Потенциальный ресурс людей, которых можно мобилизовать, составляет 15 – 20 тысяч человек. Это те, кто изъявит желание выйти из тюрьмы и присоединиться к Силам обороны.
- Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал, что решение о мобилизации будет зависеть не только от личного желания заключенного и состава преступления, а и от заключения ВВК, решения суда и готовности командира принять такое лицо на службу в свое подразделение. Решение об условно досрочном освобождении принимает суд.
- Более 3 тысяч осужденных уже написали заявления на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для службы в армии. Хотя, возможно, количественно они усилят ВСУ, однако неизвестно, как будут вести себя заключенные за пределами тюрем.
- Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал 24 Каналу, что украинская армия будет иметь больше хлопот, чем реальной выгоды от того, что в ряды украинской армии будут приобщаться бывшие заключенные.